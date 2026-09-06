Orðið á götunni: Dæmdur ritþjófur ræðst á fræðimenn

Hannes Hólmsteinn Gissurarson, sem verið hefur á framfæri íslensku þjóðarinnar í gegnum Sjálfstæðisflokkinn og hlotið sporslur frá auðmönnum og kvótakóngum í gegnum allan sinn ferill telur það sér til sóma að vera með dylgjur í garð tveggja fræðimanna sem báðir studdu það að íslenska þjóðin fengi að sjá hvað aðild að Evrópusambandinu fæli í sér.
Í viðtali við Stefán Einar Stefánsson leyfir Hannes sér að gefa í skyn að dr. Baldur Þórhallsson og dr. Magnús Árna Skjöl Magnússon séu á framfæri ESB, sem hafi ráðið afstöðu þeirra til framhalds aðildarviðræðna, vegna þess að þeir hafi hlotið styrki í gegnum Jean Monnet-verkefni ESB.
Íslendingar hafa verið aðilar að Jean Monnet-verkefninu í meira en 30 ár í gegnum aðild sína að EES. Jean Monnet-verkefnið er gríðarlega virt og eftirsótt og færustu fræðimenn í Evrópu keppast um þessa styrki. Aðeins þeir bestu fá og þykir það mikill heiður og viðurkenning. Jean Monnet-styrkir eru veittir til fræðirannsókna og ströng skilyrði sem þarf að uppfylla. Engin stýring um rannsóknarefni eða niðurstöður fylgja styrjunum.
Orðið á götunni er að Hannes Hólmsteinn, sem menntamálaráðherra Sjálfstæðisflokksins skipaði í fasta kennarastöðu við Háskóla Íslands með mjög umdeildri ákvörðun, myndi aldrei uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til styrkþega Jean Monnet. Altalað er að þrátt fyrir vafasama dómgreind geri hann sér sjálfur grein fyrir þessu. Þegar öllu er á botninn hvolft er Jean Monnet aðeins fyrir fræðimenn.
Orðið á götunni er að það sé einhvern veginn táknrænt að eini dæmdi ritþjófurinn í íslenskri akademíu skuli voga sér að saka raunverulega fræðimenn um vafasöm vinnubrögð. Sem kunnugt er var Hannes dæmdur af íslenskum dómstólum fyrir að hafa hagnýtt sér höfundarverk annars manns þegar hann skrifaði um ævi Halldórs Laxness. Sætir raunar furðu að Háskóli Íslands skuli ekki hafa losað sig við hann við það tækifæri.
Orðið á götunni er að fáir kennarar við Háskóla Íslands hafi verið auðkeyptari til fylgis við þá sem best borga en einmitt Hannes Hólmsteinn Gissurarson. Nema ef vera skyldi fyrir vin hans og sálufélaga, Ragnar Árnason sem kenndi hagfræði.
Í kjölfar hrunsins fékk Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins, Hannes til að gera úttekt á hruninu. Hannes fékk 10 milljónir fyrir, sem í dag er eitthvað á þriðja tug milljóna. Ákveðinn skilafrestur var sem ekki var staðið við en seint og um síður skilaði Hannes einhverju þar sem niðurstaðan að Davíð Oddsson væri frábær og Englendingar, Svíar, Hollendingar og ESB hefðu verið óskaplega vond við vammlausa Íslendinga. Kom það engum á óvart.
Orðið á götunni er að Hannes Hólmsteinn Gissurarson hafi enga sómakennd og mjög viðeigandi sé að það sé Stefán Einar Stefánsson sem birtir rógburð hans í blaðinu sem einu sinni hafði trúverðugleika og gildi.