Guðmundur Einarsson skrifar: Bókun 35; part af programmet

Nei-flokkarnir krupu allir við altari EES-samningsins í slagnum fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna þann 29. ágúst. Þeir spenntu greipar og fóru með trúarjátninguna, sem þeir höfðu sameinast um og sögðu að samningurinn veitti landsmönnum nú þegar öll þau réttindi og lífsgæði sem hægt væri að sækja til Evrópu og full aðild að ESB myndi þar engu við bæta.
Æðsti prestur trúboðs Nei-hreyfingarinnar, Ólafur Ragnar Grímsson, virtist því hafa snúið baki við eða gleymt hatrammri baráttu sinni á Alþingi gegn EES samningnum í janúar 1993.
Eitt augnablik leyfði maður sér þá að segja að það væri þó árangur út af fyrir sig að Nei-flokkarnir viðurkenndu loksins frammi fyrir þjóðinni að lífskjörin á Íslandi, sem þeir höfðu marglofað í kosningabaráttunni, byggðust á þátttöku Íslands í EES-samstarfinu og mikilvægt væri því að tryggja hnökralausan framgang þess.
En Adam var ekki lengi í Paradís
Nei-flokkarnir tóku strax upp gamla þrefið um Bókun 35, en innihald hennar er í rauninni hornsteinn EES-samningsins.
Samningurinn er í stöðugri þróun, en til þess að hann nái tilgangi sínum, verða sömu reglur að gilda í öllum löndunum, sem að honum standa. Um leið og einhver breyting er gerð á frumritinu, þarf að tryggja að samskonar breytingar séu gerðar á öllum afritum, sama í hvaða landi og á hvaða máli þau eru. Öll löndin verða að syngja upp úr sömu bók.
Best hefði auðvitað verið að fá að vera beinn þátttakandi í að semja innihaldið, en Bókun 35 snýst um að búa til hjáleið, sem Ísland þarf að fara.
Á tveimur áratugum hefur undirritaður átt iPhone af fjölmörgum gerðum með síauknum viðbótum og endalausum möguleikum til að gera lífið léttara.
Einhversstaðar úti í heimi er fólk sem með ótrúlegri elju hefur stigið milljónir skrefa til að búa til þetta undursamlega tæki, sem vekur hann á morgnana, svæfir hann á kvöldin og heldur honum þess á milli í sambandi við fólk og fréttir um allan heim.
Einstöku sinnum tekur síminn sér frí. Þá segir hann að „í nótt“ verði hann að fá að vera í friði og með fullt batterí því hann verði uppfærður.
Um morguninn sé ég svo stundum að síminn virkar á einhvern hátt öðruvísi en áður.
Aldrei dettur mér í hug að reyna að vera með puttana í málinu eða að uppfærslan skerði fullveldi mitt. Hún er einfaldlega nauðsynleg til að allir símarnir syngi upp úr sömu bók.
Uppfærslan er „part af programmet“ eins og Laddi sagði í myndinni um Stellu í orlofi.
Þess vegna þurfti Apple ekki að búa til sérstaka bókun um hvernig ætti að innleiða breytingar.
En pexið um Bókun 35 er orðið „part af programmet“ í tilveru Nei-flokkanna, sprenghlægilegt og niðurlægjandi fyrir þá.
Höfundur er lífeðlisfræðingur, fyrrverandi alþingismaður og hreykinn eigandi ný-uppfærðs farsíma.