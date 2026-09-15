Svarthöfði skrifar: Nafnlausu heimildarmennirnir á Vísi og óskiljanlega fréttin

„Hvaða heimildir fréttastofu eru þetta? Fullkomlega óskiljanleg frétt og fyrirsögn,“ sagði Heiðrún Lind Marteinsdóttir, stjórnarmaður í Sýn, á X um frétt eigin fréttastofu sem var bæði fullkomlega skiljanleg og með fyrirsögn sem var mjög lýsandi fyrir innihald fréttarinnar.
Svarthöfði er bölsýnismaður mikill og var því frískandi að fá örlitla trú á mannkynið, fagmennsku og lýðræði á Íslandi við að lesa frétt Sunnu Sæmundsdóttur á Vísi um mögulega tolla á íslenskan innflutning vegna hvalveiða. Ekki vegna þess að Svarthöfða sé svo annt um einhverja hvalaskratta, ónei, það er vegna þess að fréttin er áhugaverð og á erindi við almenning þó hún sé í berhögg við hagsmuni eins eiganda fjölmiðilsins.
Hvaða heimildir fréttastofu eru þetta? Fullkomlega óskiljanleg frétt og fyrirsögn.
— Heidrun (@heidrun_lind) September 14, 2026
Fréttin byggir á nafnlausum heimildum, líkt og allir alvöru fjölmiðlar notast við. Þeir sem gagnrýna notkun nafnlausra heimildarmanna eru nánast undantekningalaust þeir sem vilja ýmist hefna sín á þeim eða reyna að hjóla í manneskjuna sjálfa. Þess vegna er meira að segja Ísland með lagaákvæði þar sem gert er ráð fyrir nafnlausum heimildarmönnum.
Fyrir einhverju síðan, þegar fólk var enn að ræða málefni en ekki hver sagði það, þá hefði það þótt stórfrétt að stjórnarmaður í fjölmiðlafyrirtæki væri á grensunni að kalla eftir því hvaða heimildarmenn eru að baki frétt á eigin fréttastofu. Vissulega mátti fyrirsögnin vera eilítið nákvæmari um að ráðherra ætli sér að banna hvalveiðar en ekki að þær „verði bannaðar“, það blasir þó við öllum sem opna fréttina og geta lesið sér til gagns.
Það er torveldara að sjá hvað Heiðrúnu Lind finnst fullkomlega óskiljanlegt við innihaldið. Fréttamaðurinn er með nafnlausar heimildir um að stjórnvöld Vestanhafs hafi hótað að leggja tolla á íslenskan innflutning vegna hvalveiða, það sama á við um einhver lönd í Evrópu. Þetta á augljóslega erindi við alla sem þurfa að nota krónur í eitthvað. Svo er rætt við ráðherra, sem hefur bæði heyrt af þessum hótunum og ætlar sér að banna hvalveiðar. Þetta eru ekki heilaskurðlækningar. Ef Heiðrún Lind er með meiri upplýsingar um málið þá hefur hún allan aðgang að fjölmiðlum til að koma þeim áleiðis.
Þeir sem starfa í þeim bransa að stilla upp speglum og varpa reyksprengjum til að komast að í umræðunni eiga það gjarnan til að sjá samsæri þar sem er ekkert. Margur telur mig sig og allt það. Ef þú ert vanur því að hafa miðil sem tekur gagnrýnislaust við þínum málflutningi þá er það stuðandi ef blaðamaður er með heimildarmenn með upplýsingar sem eiga raunverulegt erindi við almenning. Aldrei sjáum við kvartað undan fréttum sem halla á einn veginn ef það hentar viðkomandi, slík er ástin á hlutlægninni. Þannig fáum við líka flestar ásakanir á hlutdrægni RÚV frá liði sem finnst það í fínu lagi ef allir fjölmiðlar dönsuðu eftir línum útgerðarinnar, þeir hvort eð er fylgjast ekki með miðlum sem deila ekki þeirra sósíóekónómísku sýn á tilveruna. Það má reyndar margt segja um RÚV og er staðan þar ekki beinlínís að vekja von í brjósti Svarthöfða en fyrr má nú fyrr vera.
Svarthöfði er yfirleitt frekar hallur undir samsæriskenningar, mismikið þó, hann tekur sögum um geimverur af meiri léttúð en sögur af læknamafíunni. Þess vegna var Svarthöfði svo viss um að kvótagreifar ætli sér að ná tökum á Vísi.is og með innkomu Heiðrúnar Lindar í stjórnina væri það væri nánast búið og gert. En þessi frétt sannar hið gagnstæða, það má skrifa frétt sem stjórnarmanni líkar ekki. Áfram Sunna og þeir sem þora að upplýsa fólk!