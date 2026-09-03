Orðið á götunni: Borgarstjóri þarf að gæta sín

Orðið á götunni er að hveitibrauðsdagar nýs meirihluta og nýs borgarstjóra séu að baki. Skiptar skoðanir eru á því hvernig fyrstu skrefin hafi tekist og þyki framganga borgarstjórans einkennast af ákveðnum hroka, auk þess sem óþarfa harka sé sýnd í samskiptum við starfsfólk borgarinnar og stofnana hennar.
Orðið á götunni er að það hafi farið illa í fjölda fólks, ekki bara þá sem urðu fyrir þeim niðurskurði, þegar ræstingafólki á leikskólum var sagt upp og verkefnum þeirra útvistað til einkafyrirtækja.
Orðið á götunni er að ugglaust hafi verið komnir of margir fjölmiðlafulltrúar til Reykjavíkurborgar en undarlegt sé að reka þá alla eins og gert var í sumar. Fylgst verði vel með því hvort verkefni fjölmiðlafulltrúanna rati til ráðgjafarfyrirtækja og þá einnig hvort þau fyrirtæki hafi einhver tengsl við borgarstjóra eða fólk í kringum hann.
Nú síðast var 86 manns sagt upp hjá borginni vegna skipulagsbreytinga þegar borgin lokaði hverfismiðstöðvum sínum og frístundamiðstöðvum. Það vakti hörð viðbrögð hversu snögglega og harkalega þetta var gert. Orðið á götunni er að bæði aðferðin og tímasetning hennar gangi fram af fólki.
Þá er miklar áhyggjur af því að skipulagsbreytingarnar séu framkvæmdar í allt of miklum flýti og séu engan veginn undirbúnar nægilega vel. Veruleg hætta sé á því að mikilvæg þjónusta við viðkvæma hópa skerðist með alvarlegum afleiðingum.
Orðið á götunni er að hægt hefði verið að fara hægar í sakirnar og ná sama árangri þegar upp er staðið.
Í frétt Vísis af skipulagsbreytingunum kemur fram að lokanir miðstöðvanna leiði til þess að sagt verði upp leigusamningum vegna húsnæðis m.a. að Efstaleiti 1, húsi RÚV, en þar hefur ein hverfamiðstöðin verið til húsa. Fyrirsögn fréttarinnar er: „Rúvarar verði einir í Efstaleitinu.“ Beint undir fyrirsögninni er mynd af Borgarstjóra glottandi.
Orðið á götunni er að borgarstjóri þurfi að stíga varlega til jarðar með samskipti og yfirlýsingar vegna RÚV. Eiginmaður Hildar Björnsdóttur er Jón Skaftason forsvarsmaður Gavia Invest, sem keypti hlut Heiðars Guðjónssonar í Sýn árið 2022. Í kjölfarið tók Jón við stjórnarformennsku í Sýn. Jón er ekki lengur í stjórn Sýnar en hann er áfram viðriðinn Gavia Invest sem er ráðandi hluthafi í Sýn.
Orðið á götunni er að Hildur þurfi að gæta þess vandlega að ekki líti út fyrir að hún sé að ganga erinda Sýnar þar sem eiginmaður hennar hefur fjárhagslega hagsmuni.
Orðið á götunni er að ekki sé þess að vænta að Rúvarar verði lengi einir í Efstaleitinu. Þetta er skrifstofuhúsnæði í góðu húsi á besta stað í bænum sem auðvelt er að leigja út.