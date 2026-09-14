Orðið á götunni: „Það þarf ekki að laga neitt á Íslandi“ … að mati formanns Sjálfstæðisflokksins

Formaður Sjálfstæðisflokksins sagði fátt sem skipti máli í umræðum Alþingis um stefnuræðu forsætisráðherra í síðustu viku. Það sem er þó minnisvert úr ræðu hennar er setning sem hún sagði með mikilli áherslu: „Það þarf ekki að laga neitt á Íslandi.“ Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, hafði í ræðu sinni lagt áherslu á að verkefni núverandi ríkisstjórnar væri að laga á Íslandi það sem úrskeiðis hefur farið, ekki síst vegna sleifarlags þeirrar vinstri stjórnar sem núverandi ríkisstjórn tók við völdum af fyrir tæplega tveimur árum.
Guðrún lagði hins vega áherslu á að ekki þyrfti að „laga neitt“ á Íslandi. Sem sé að hér væri allt eins og best verður á kosið.
Orðið á götunni er að formaður Sjálfstæðisflokksins hefði átt að horfast í augu við að núverandi ríkisstjórn tók við af vinstri stjórn hennar og fleiri núverandi þingmanna, sem velti á undan sér vandamálunum í mörg ár án þess að gera mikið til að taka á þeim og leysa. Dæmi:
- Halli á fjárlögum í níu ár samfellt. Ekki góð fjármálastjórn Sjálfstæðisflokksins. Nú verður jöfnuði í rekstri ríkissjóðs náð.
- Innviðaskuld upp á 600 milljarða á sviði samgöngumála. Nú er barist við þann vanda.
- Engar orkuframkvæmdir í tíð fyrri ríkisstjórnar Nú hefur verið höggvið á þann hnút.
- Allt sem sneri að innstreymi útlendinga var stjórnlaust þegar núverandi ríkisstjórn tók við. Nú er tekið á málum.
- Núverandi ríkisstjórn vill auka jöfnuð i samfélaginu. Miðflokkurinn og aðrir í stjórnarandstöðu líta á það sem árás.
- Núverandi ríkisstjórn mun nota síðari hluta tímabilsins til að jafna stöðu þeirra sem njóta forréttinda og hinna.
- Í baráttunni við verðbólgu verður að kom böndum á þá sem hækka verð án rökstuðnings.
- Gæta verður sérstaklega að íslenskum landbúnaði sem virðist ná að hækka verð á afurðum sínum umfram verðlag.
Formaður Sjálfstæðisflokksins hafði greinilega engan áhuga á þessu.
En hún er talsmaður forréttindastéttarinnar í landinu, sægreifanna, sem hafa notið gjafakvótans um árabil. Þeir eru allir í flokki hennar og erfitt er að ná endurkjöri á næsta ári án þess að þeir leggi henni lið, með kjörfylgi og peningum. Þannig virkar það nú orðið. Sægreifarnir eiga flokk Guðrúnar.
Sægreifar vilja engu breyta. „Það þarf ekki að laga neitt á Íslandi.“
Eitt gleymist.
Við völd í landinu er ríkisstjórn sem lýtur ekki sömu lögmálum og sömu herrum og formaður Sjálfstæðisflokksins.
Sú ríkisstjórn hlustar á rödd kjósenda sinna og veit að hún hefur verka að vinna næstu 26 mánuði.
Orðið á götunni er að þessir 26 mánuðir verði vel notaðir.