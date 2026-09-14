Daði Már Kristófersson: Innviðagjaldið stuðlar að sterkari ferðaþjónustu um allt land allt árið

Ísland byggir ekki lengur útflutning sinn eingöngu á fiski og áli heldur eru komnar fleiri stoðir undir gjaldeyrisöflun þjóðarinnar. Ferðaþjónustan skilar miklu en nýtur líka ákveðinna fríðinda. Samhliða vexti í henni hefur álag á samgöngukerfið og fleiri kerfi aukist. Það verður að dreifa byrðunum af uppbyggingu þessara innviða og til lengri tíma nýtur ferðaþjónustan góðs af því. Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Eyjunnar.
Hér er hægt að hlusta á brot úr þættinum:
Ég er alveg sammála þér vegna þess að, eins og þú ert að segja, ef við ætlum að vera inni í stærri gjaldmiðli sem að við getum ekki látið bara síga svona þegar okkur hentar, þá þarf að vera þessi stöðugleiki og festa í ríkisfjármálunum.
„Já. Og ég held að Það er náttúrlega fleira sem hefur breyst í íslensku samfélagi á þessum tíma. Þegar við erum ungir þá er þetta nú lítið annað en fiskur og ál sem er flutt út. Bæði hefur nú stöðugleikinn í íslenskum sjávarútvegi tekið algjörum stakkaskiptum en það er líka þannig að stoðunum hefur fjölgað. Það gerir okkur líka auðveldara fyrir.
Ég held að þau rök sem að við getum sagt að hafi gilt um mikilvægi þess að gjaldmiðill sé sveigjanlegur séu önnur, þegar ytri áföll hafa minni áhrif í innlenda hagkerfinu og innri áföll sáralítil áhrif. Þannig að þetta er ný staða og þetta er nýr veruleiki og nýtt ákall. Og ég held að að þetta er leiðin áfram. Þetta er sú leið sem öll ríki hafa farið sem hafa náð tökum á sínum efnahagsmálum. Og þetta mun líka raungerast á Íslandi, höfum við bein í nefinu til þess að bara taka þessar ákvarðanir.“
Nú er ferðaþjónustan orðin blómleg grein á Íslandi. Þessi grein hefur náttúrlega verið niðurgreidd af skattgreiðendum nánast frá byrjun. Með því að það hafi verið lægra skattþrep á vissum þáttum þar.
„Já, já. Ég held að kannski fyrst og fremst, þetta eru ákveðin fríðindi sem ferðaþjónustan nýtur. Ferðaþjónustan hefur haft mjög mikið að segja. Hún hefur haft mjög mikið að segja um að dýpka íslenskan vinnumarkað. Hún auðvitað er mjög mikilvæg útflutningsstoð. Hún hefur líka haft gríðarleg jákvæð áhrif á byggðaþróun á Íslandi og forsendur fyrir atvinnuuppbyggingu mjög víða á Íslandi hafa gjörbreyst við tilkomu hennar þannig að hún er mjög mikilvæg. Það er hins vegar auðvitað líka þannig að henni fylgir kostnaður, henni fylgir kostnaður í formi álags á ákveðin kerfi hjá okkur, þar með talið samgöngukerfinu, en svo sem líka önnur kerfi. Fjölgun íslensku þjóðarinnar á undanförnum árum hefur verið langt umfram það sem raunverulega kerfið sjálft var hannað til að þola. Og þetta á þá bæði við um heilbrigðiskerfið, framboð á húsnæði, menntakerfið og svo framvegis. Síðan fylgir henni auðvitað ákveðinn kostnaður í að byggja upp aðra og öðruvísi innviði sem er bara fullkomlega eðlilegt að sé gert og er mjög mikilvægt. En líka einhvers konar fórnarkostnaður í formi þess að það eru þá fleiri um að njóta landsins. Og það held ég að séu býtti sem íslenska þjóðin sé svona í grófum dráttum sátt við. En það er hins vegar þannig með alla svona atvinnuuppbyggingu að við þurfum síðan að dreifa byrðunum af viðbótarkostnaðinum.
Íslensk ferðaþjónusta er þegar í dag að leggja heilmikið af mörkum. Þær breytingar sem við erum að leggja til sem annars vegar snúa að baðlónum og hins vegar að innviðagjaldi sem hefur raunar verið í umræðunni mjög lengi hjá mjög mörgum ríkisstjórnum og ferðaþjónustan hefur í sjálfu sér ekki tekið illa í sem þá snýr að því að það sé greitt til baka til þjóðarinnar fyrir afnot af ákveðnum auðlindum. Þetta eru að okkar mati sársaukaminnstu aðgerðirnar til að stíga þessi skref og eru líka mikilvæg til dæmis eins og innviðagjaldinu er að hluta til ætlað að geta orðið hvati til þess að jafna dreifingu ferðamanna um landið. og dreifingu ferðamanna yfir árið. Ekkert væri stærri búbót fyrir ferðaþjónustuna heldur en jafnara flæði ferðamanna yfir árið allt hér. Það stendur mikið af innviðum lítið notað eða minna notað yfir vetrarmánuðina heldur en á sumrin. Þetta eru allt saman sameiginlegir hagsmunir okkar sem og það að ríkið hafi bolmagn til þess að ráðast í nauðsynlegar framkvæmdir og uppbyggingu innviða fyrir ferðaþjónustuna.“
Hægt er að hlusta á hlaðvarpið í heild sinni hér:
Einnig er hægt að hlusta á Spotify.