Svarthöfði skrifar: Guðlaugur Þór fúll á móti – kannski bara öfundssjúkur?

Guðlaugur Þór Þórðarson hefur verið miður sín og heillum horfinn frá því kjósendur höfnuðu síðustu ríkisstjórn með afgerandi hætti. Á einni nóttu breyttist brosmildi og lífsglaði ráðherrann í skapstyggan og fúlan og óbreyttan þingmann. Alveg má segja að hann sé fúll á móti.
Það kom Svarthöfða því síður en svo á óvart að Guðlaugur Þór skuli hafa allt á hornum sér varðandi fyrsta fjárlagafrumvarpið í háa herrans tíð sem gerir ráð fyrir hallalausum rekstri ríkissjóðs. Í Morgunblaðinu í dag birtist grein eftir hann þar sem hann heldur því fram fullum fetum að ríkisstjórnin hafi hækkað skatta um 60 milljarða á tveimur árum.
Nú er Guðlaugur Þór ekki beinlínis þekktur fyrir talnaspeki en Svarthöfði sér að hann hefur fengið aðstoð vísra manna við að reikna út allar þessar skattahækkanir sem hann sér í hverju horni. Vísast hefur hann leitað í smiðju Viðskiptaráðs en svo sem kunnugt er starfa þar miklir reikniheilar sem með aðstoð Excel finna lausnir á öllum vandamálum og svör við öllum spurningum.
Viðskiptaráð er líka þeim eiginleikum búið að það skoðar öll mál vandlega frá öllum hliðum og freistar þess einatt að komast að réttum og sanngjörnum niðurstöðum þar sem á engan er hallað, hvað þá að hallað sé réttu máli. Sérstaklega reynir ráðið að sýna sitjandi stjórnvöldum ávallt sanngirni. Þannig var það tvö síðustu kjörtímabil en eitthvað hafa menn þar á bæ verið gagnrýnni á yfirstandandi kjörtímabili. Svarthöfði veltir því fyrir sér hvort mannabreytingar ráði þar einhverju um og þá einnig hvort það séu mannabreytingar í ríkisstjórn eða hjá Viðskiptaráð sem mestu valdi.
Svarthöfði veitir því athygli að það sem mest virðist fara í taugarnar á Guðlaugi Þór og eftir atvikum reiknimeisturum Viðskiptaráðs virðast vera breytingar á gjaldtöku sem vinstristjórnin sem Guðlaugur Þór átti sæti í áformaði að hrinda í framkvæmd en guggnaði á. Nú er Guðlaugur Þór fúll á móti yfir því að ríkisstjórnin sem nú situr er að framkvæma það sem Sjálfstæðisflokkurinn gat ekki framkvæmt þegar hann sat í ríkisstjórn, sem hefur reyndar verið nánast sleitulaust, með stuttum hléum þó, frá því lýðveldi var stofnað hér á landi.
Svarthöfði er hugsi yfir því hvort þetta sé bara öfund í Guðlaugi Þór? Það getur auðvitað ekki verið gaman að horfa á aðra koma og gera allt sem maður ætlaði sjálfur að gera en tókst ekki. Hvað er næst? Ætlar Guðlaugur Þór kannski að berjast gegn Bókun 35, sem hann studdi þegar hann sat í ríkisstjórn. Það væri svo sem eftir öðru.