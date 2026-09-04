Óttar Guðmundsson skrifar: Nýyrði Megasar

Megas (Magnús Þór Jónsson) lést í byrjun júlímánaðar. Margir urðu til að minnast skáldsins og var útför hans gerð frá sneisafullri Hallgrímskirkju. Menn töluðu af virðingu um skáldskap Magnúsar sem var alltaf frumlegur og einstakur. Mikið af dægurtónlist og kvæðum samtímans eru svo fyrirsjáanleg að fyrsta línan segir fyrir um allt sem á eftir fer. Megas hafði sérstakt lag á því að fara ótroðnar slóðir.
Ég dáðist alltaf af málfari skáldins og þéttum tökum hans á íslenskunni. Mikið af merkilegum nýyrðum koma fram í textum Megasar. Í nýyfirstaðinni þjóðaratkvæðagreiðslu hugsaði ég oft til skáldsins þegar umræðan var bæði hávær og innhaldslaus. Samheiti yfir froðusnakk voru honum sérlega hugleikin.
Hann talar um bókhaldsþjóðarbúshalla og mannúðarmálæði sem endurspeglar málflutning margra í baráttunni. Þrætubókarfræði er nýyrði frá Megasi sem lýsir vel málflutningi langorðra gáfumanna. Stórsóknarfórn þýðir að fórna meiri hagsmunum fyrir minni og vísar til verkfallsbaráttu Dagsbrúnarmanna sem oft snerist í andhverfu sína.
Umsigsláttur, ofsóknarótti, gulldraumórar og málhríðarbylur eru allt orð úr smiðju Megasar sem nota má til að lýsa innhaldslitlum umræðuþáttum í sjónvarpi. Endurnýtingarkandidat og yfirstærðarvofa eru orð sem eiga vel við um þá löngu kulnuðu stjórnmálamenn sem beittu staðalórum sem líka er frá Megasi. Oft grunaði mann þekkta stjórnmálamenn um mærðarflærð eða flærðarmærð þegar umræðan náði áður óþekktum hæðum. Margir undirmálsprakkarar tjáðu sig um málið.
Fyrrum skólabróðir skáldsins úr MR hafði sig mjög í frammi. Í fallegum texta um þennan stjórnmálaskörung er hann kallaður hagræðlingur. Í sama kvæði segir hann að viðkomandi vefi villinet.
Sjálfur þjáðist ég af lífslystarstoli og minnkuðum löngunarvilja undir lok baráttunnar. Mig langaði stundum mest til að láta leggja mig inn á heilaþvottaplottbæli (geðdeild) í örvinglan stundarinnar. Gaddavírsrafmennin höfðu sigrað í skelfingardjúpunum.
Orðaforði kynlífsins var Magnúsi hugleikinn og hann skapaði mörg nýyrði í kringum ástina eins og táldráttarvélari (kvennamaður), lærgæti (kynfæri kalla). Frú Ingibjörg Einarsdóttir er reið vegna lausalosunar á sæði Jóns. (sjálfsfróun þjóðhetjunnar).
Vonandi verður þetta tungutak skáldsins gefið út á bók áður en pörupresturinn reykir sig í hel á Andesfjallagrösum eða blíðsýran blá festist í krákukviksyndi. Mörg nýyrða Mergasar eru illskiljanleg eins og kýrhalastjörnustóð og silkisokkahöfuðsmaður en það á eftir að breytast með auknum málskilningi þessarar gáfuðu og illblekkjanlegu þjóðar.