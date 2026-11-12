Fjöldi stórliða hefur áhuga á miðjumanni Arsenal

Martin Zubimendi, miðjumaður Arsenal, hefur verið orðaður við þrjú stórlið þrátt fyrir að segjast ánægður með lífið í Lundúnum.
Samkvæmt The Independent fylgjast Chelsea, Real Madrid og Atlético Madrid með stöðu Spánverjans og vonast til að geta fengið hann í janúar.
Zubimendi, sem er 27 ára, hefur hins vegar gert lítið úr orðrómunum.
Í samtali við spænska blaðið Marca sagðist hann undrandi á fréttunum og tók skýrt fram að hann hefði ekki átt í viðræðum um félagaskipti.
„Ég er ánægður í Lundúnum,“ sagði Zubimendi.
„Ég hef ekki haft samband við neinn og enginn hefur haft samband við mig.“
Þrátt fyrir áhuga stórliðanna virðist Zubimendi því ekki vera að undirbúa brottför frá Arsenal.
Óvíst er hvort einhver félaganna muni leggja fram formlegt tilboð í janúar.