Svona lítur hópurinn sem á að skrifa söguna fyrir Ísland út

Þorsteinn H. Halldórsson, þjálfari kvennalandsliðsins, hefur valið hóp sem mætir Portúgal í seinni umferð umspilsins fyrir HM 2027.
Leikirnir fara fram 1. desember, ytra, og 5. desember, á Laugardalsvelli, og takist Íslandi að slá Portúgal út tryggir liðið sér sæti í lokakeppni HM í fyrsta sinn í sögunni. Keppnin fer fram að þessu sinni í Brasilíu dagana 24. júní - 25. júlí.
Liðin hafa mæst tíu sinnum. Ísland hefur unnið fimm leik, Portúgal þrjá og tveir hafa endað með jafntefli. Þau mættust síðast einmitt í umspili um sæti í lokakeppni HM 2023 þar sem Portúgal vann 4-1 eftir framlengingu. Sá leikur fór fram í Portúgal.
Þorsteinn gerir eina breytingu á hópnum frá undanúrslitunum, þar sem Ísland burstaði Króatíu. Guðný Árnadóttir kemur inn í staðinn fyrir Emilíu Kiær Ásgeirsdóttur. Kemur hún þar með aftur inn í hópinn eftir að hafa eignast sitt fyrsta barn fyrr á árinu.
Hópurinn
Telma Ívarsdóttir - Víkingur R. - 12 leikir
Cecilía Rán Rúnarsdóttir - Inter Milan - 32 leikur
Fanney Inga Birkisdóttir - Vålerenga - 9 leikir
Hafrún Rakel Halldórsdóttir - Bröndby IF - 20 leikir, 1 mark
María Catharina Ólafsd. Gros - Djurgårdens IF FF - 3 leikir
Glódís Perla Viggósdótttir - FC Bayern München - 150 leikir, 14 mörk
Guðrún Arnardóttir - Hammarby IF - 65 leikir, 1 mark
Arna Eiríksdóttir - Vålerenga - 6 leikir, 2 mörk
Jelena Tinna Kujundzic - Þróttur R.
Líf Joostdóttir van Bemmel - Breiðablik - 1 leikur
Guðný Árnadóttir - Kristianstads DFF - 43 leikir
Alexandra Jóhannsdóttir - Kristianstads DFF - 67 leikir, 7 mörk
Katla Tryggvadóttir - AFC Fiorentina - 15 leikir, 1 mark
Karólína Lea Vilhjálmsdóttir - Inter Milan - 66 leikir, 15 mörk
Ída Marín Hermannsdóttir - Hammarby IF - 11 leikir, 1 mörk
Hildur Antonsdóttir - Newcastle United - 38 leikir, 2 mörk
Ásdís Karen Halldórsdóttir - AIK FF - 2 leikir
Birta Georgsdóttir - Parma Calcio 1913 S.R.L. - 3 leikir
Sveindís Jane Jónsdóttir - Angel City FC - 62 leikir, 16 mörk
Hlín Eiríksdóttir - Malmö FF - 62 leikir, 10 mörk
Diljá Ýr Zomers - Brann - 29 leikir, 4 mörk
Emelía Óskarsdóttir - HB Koge - 1 leikur
Thelma Karen Pálmadóttir - BK Häcken FF - 6 leikir, 1 mark