Amorim hefur áhuga á að kaupa öflugan leikmann frá Chelsea

Malo Gusto, hægri bakvörður Chelsea, gæti yfirgefið félagið í janúar en nokkur evrópsk félög eru sögð hafa áhuga á Frakkanum.
Gusto, sem er 23 ára, er ósáttur við takmarkaðan spiltíma og vill spila meira til að styrkja stöðu sína í franska landsliðinu.
Hann hefur ekki byrjað neinn af síðustu sex leikjum Chelsea í ensku úrvalsdeildinni.
Samkvæmt TuttoMercatoWeb er Chelsea opið fyrir því að leyfa Gusto að fara í janúarglugganum.
AC Milan, undir stjórn Rubens Amorim, er sagt hafa mikinn áhuga á varnarmanninum.
Como, þar sem Cesc Fàbregas er við stjórnvölinn, hefur einnig blandað sér í baráttuna.
Þá eru Atlético Madrid og RB Leipzig sögð fylgjast grannt með stöðu leikmannsins.
Gusto gekk til liðs við Chelsea frá Lyon árið 2023 og hefur leikið 144 leiki fyrir Lundúnafélagið.
Hann á jafnframt 16 landsleiki að baki fyrir Frakkland en hefur verið í skugga Jules Koundé hjá landsliðinu.