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Amorim hefur áhuga á að kaupa öflugan leikmann frá Chelsea

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 11. nóvember 2026 20:00

Malo Gusto, hægri bakvörður Chelsea, gæti yfirgefið félagið í janúar en nokkur evrópsk félög eru sögð hafa áhuga á Frakkanum.

Gusto, sem er 23 ára, er ósáttur við takmarkaðan spiltíma og vill spila meira til að styrkja stöðu sína í franska landsliðinu.

Hann hefur ekki byrjað neinn af síðustu sex leikjum Chelsea í ensku úrvalsdeildinni.

Samkvæmt TuttoMercatoWeb er Chelsea opið fyrir því að leyfa Gusto að fara í janúarglugganum.

AC Milan, undir stjórn Rubens Amorim, er sagt hafa mikinn áhuga á varnarmanninum.

Como, þar sem Cesc Fàbregas er við stjórnvölinn, hefur einnig blandað sér í baráttuna.

Þá eru Atlético Madrid og RB Leipzig sögð fylgjast grannt með stöðu leikmannsins.

Gusto gekk til liðs við Chelsea frá Lyon árið 2023 og hefur leikið 144 leiki fyrir Lundúnafélagið.

Hann á jafnframt 16 landsleiki að baki fyrir Frakkland en hefur verið í skugga Jules Koundé hjá landsliðinu.

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