Segir að Pochettino eigi ekki að taka við United nema að þetta loforð sé til staðar

Gary Neville, fyrrverandi fyrirliði Manchester United, segir Mauricio Pochettino ekki eiga að taka við félaginu nema honum verði lofað verulegum styrkingum í janúar.
Pochettino er talinn líklegastur til að taka við af Michael Carrick, sem er sagður á leið út eftir skelfilega byrjun United á tímabilinu.
United situr í fallsæti ensku úrvalsdeildarinnar og hefur fengið á sig 19 mörk í fyrstu tíu leikjunum.
Neville segir Argentínumanninn þurfa að setja forráðamönnum félagsins skýr skilyrði.
„Hann verður að krefjast tveggja varnarmanna í janúar og tryggingar fyrir fjármagni næsta sumar,“ sagði Neville í The Overlap.
„Þeir verða að veita honum það. Annars á hann ekki að taka starfið.“
Neville gagnrýndi sérstaklega varnarlínu United í 4-4 jafnteflinu gegn Aston Villa.
„Dalot, Mazraoui, Yoro og Heaven. Þetta er líklega versta fjögurra manna varnarlína í ensku úrvalsdeildinni.“
„Ég trúi varla að Manchester United sé komið í þessa stöðu.“