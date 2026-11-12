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DV
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Segir að Pochettino eigi ekki að taka við United nema að þetta loforð sé til staðar

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 12. nóvember 2026 19:30

Gary Neville, fyrrverandi fyrirliði Manchester United, segir Mauricio Pochettino ekki eiga að taka við félaginu nema honum verði lofað verulegum styrkingum í janúar.

Pochettino er talinn líklegastur til að taka við af Michael Carrick, sem er sagður á leið út eftir skelfilega byrjun United á tímabilinu.

United situr í fallsæti ensku úrvalsdeildarinnar og hefur fengið á sig 19 mörk í fyrstu tíu leikjunum.

Neville segir Argentínumanninn þurfa að setja forráðamönnum félagsins skýr skilyrði.

„Hann verður að krefjast tveggja varnarmanna í janúar og tryggingar fyrir fjármagni næsta sumar,“ sagði Neville í The Overlap.

„Þeir verða að veita honum það. Annars á hann ekki að taka starfið.“

Neville gagnrýndi sérstaklega varnarlínu United í 4-4 jafnteflinu gegn Aston Villa.

„Dalot, Mazraoui, Yoro og Heaven. Þetta er líklega versta fjögurra manna varnarlína í ensku úrvalsdeildinni.“

„Ég trúi varla að Manchester United sé komið í þessa stöðu.“

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