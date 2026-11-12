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Lögregla óttast hið versta eftir óhugnanlega uppákomu á Costa del Sol - Fór inn á kaffihús og hefur ekki sést síðan

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Fimmtudaginn 12. nóvember 2026 14:03

Spænska lögreglan hefur handtekið fimm menn vegna hvarfs Darren Hoolahan, bróður Wes Hoolahan, fyrrverandi landsliðsmanns Írlands og leikmanns Norwich.

Darren, sem er fertugur, hvarf á Costa del Sol á Spáni þann 10. júní síðastliðinn. Hann er talinn hafa tengst glæpagengi sem hefur tengsl við hinn alræmda Kinahan-fíkniefnahring.

Darren fór á fund manns á kaffihúsi í Marbella daginn sem hann hvarf. Lögreglan telur að honum hafi í kjölfarið verið rænt og hann fluttur á afskekktan stað. Bíll sem notaður var við hið meinta mannrán fannst síðar brunninn.

Mánuði áður höfðu nokkrir bílar í eigu Darren verið brenndir fyrir utan heimili hans. Lögreglan telur að um viðvörun hafi verið að ræða og að hvarfið tengist uppgjöri innan glæpaheimsins.

Fimm menn voru handteknir í umfangsmiklum aðgerðum lögreglu í lok október. Við húsleitir fundust meðal annars AK-47 hríðskotariffill, vélbyssa, þrjár skammbyssur, tæplega 38 kíló af hassi og rúmlega 61 þúsund evrur í reiðufé.

Darren er enn ófundinn og óttast lögregla að hann hafi verið myrtur.

Bróðir hans, Wes Hoolahan, lék um árabil með Norwich í ensku úrvalsdeildinni og á að baki 43 landsleiki fyrir Írland.

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