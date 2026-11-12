Grátlegt fyrir Ísland - „Oj, oj, oj, ég trúi þessu ekki“

Íslenska U-21 árs landslið karla tók á móti Grikklandi í fyrri leik liðanna í umspili um sæti á EM næsta sumar.
Liðin mættust í Laugardalnum í dag í snjókomu sem setti svip sinn á leikinn. Íslenska liðið var klárlega sterkari aðilinn í leiknum en fyrsta markið kom ekki fyrr en á 88. mínútu.
Þar var að verki Hilmir Rafn Mikaelsson með glæsilegum skalla eftir góðan undrirbúning frá Ágústi Orra Þorsteinssyni. Á þessum tímapunkti hafði Daníel Tristan Guðjohnsen klikkað á víti, en spyrna hans var vægast sagt slök. Hafði Ísland einnig fengið nokkur góð færi.
Þvert gegn gangi leiksins jöfnuðu Grikkir hins vegar í uppbótartíma. Hilmir setti boltann þá í eigið net. „Oj, oj, oj, ég trúi þessu ekki,“ sagði Ríkharð Óskar Guðnason, sem lýsti leiknum. Tók hann sennilega nokkuð vel utan um tilfinningar Íslendinga sem horfðu á leikinn með þessum orðum.
Seinni leikurinn fer fram í Grikklandi á mánudag og er staðan jöfn, 1-1, fyrir hann.