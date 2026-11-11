Allar líkur á því að Pochettino verði mættur fyrir leikinn á Anfield

Mauricio Pochettino er sífellt líklegri til að taka við Manchester United og gæti verið mættur á hliðarlínuna þegar liðið heimsækir Liverpool eftir landsleikjahléið.
Þetta kemur fram hjá Mike Keegan, blaðamanni Daily Mail, sem segir viðræður við Argentínumanninn hafa gengið vel.
Samkvæmt Keegan eru samningaviðræður komnar á lokastig og aðeins á eftir að ganga frá nokkrum minni atriðum.
Þar á meðal þarf að ákveða hvort Pochettino stýri bandaríska landsliðinu í tveimur leikjum til viðbótar áður en hann tekur við United.
Bandaríska knattspyrnusambandið hefur nú einnig komið að viðræðunum.
Michael Carrick er enn knattspyrnustjóri United en framtíð hans hefur verið í mikilli óvissu eftir slakt gengi liðsins.
Forráðamenn félagsins eru sagðir íhuga að láta hann fara.
Verði ákvörðun tekin um þjálfaraskipti aukast líkurnar á að Pochettino stýri sínum fyrsta leik gegn erkifjendunum í Liverpool.
Ekkert hefur þó enn verið staðfest opinberlega.