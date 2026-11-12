Hætta við þátttöku á HM vegna hættulegs ástands

Bandaríkin hafa ákveðið að draga landslið sitt úr heimsmeistaramóti U-17 karla sem hefst í Katar í næstu viku. Ástæðan er áhyggjur af öryggi leikmanna og starfsfólks vegna stríðsátaka í Mið-Austurlöndum.
Bandaríska utanríkisráðuneytið hefur varað ríkisborgara sína við ferðalögum til Katar vegna hættu á vopnuðum átökum.
„Velferð leikmanna okkar og starfsfólks verður alltaf í fyrsta sæti,“ segir í bréfi bandaríska knattspyrnusambandsins til leikmanna.
Mótið fer fram dagana 19. nóvember til 13. desember og áttu Bandaríkin að mæta Svartfjallalandi, Síle og Alsír í riðlakeppninni.
FIFA hefur verið tilkynnt um ákvörðunina en segir að öryggismat sambandsins sé óbreytt og að ekkert nýtt hafi komið fram sem breyti stöðunni í Katar.