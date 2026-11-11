Simmi Vill tjáir sig um lokanir veitingastaðanna: „Þetta er nú meiri vikan“

„Þetta er nú meiri vikan,“ segir Simmi Vill og vísar þar til frétta af tíðum lokunum veitingastaða í vikunni, stöðum sem nafn hans hefur tengst.
Í dag var greint frá lokun Hamborgarafabrikkunnar á Höfðatorgi og Hlöllabáta á Bíldshöfða. Fyrr í vikunni var greint frá lokun Minigarðsins. Simmi bendir á í Facebook-færslu að hann hafi ekki komið nálægt rekstri tveggja fyrrnefndu staðanna í mörg ár:
„Ég veit að margir tengja mig enn við Fabrikkuna og Hlölla, og ég tek því sem hrósi. En vegna frétta dagsins af innsiglun Hamborgarafabrikkunnar á Höfðatorgi og Hlöllabáta á Bíldshöfða vil ég taka fram að ég hef hvorki átt hlut í né komið að rekstri Fabrikkunnar frá 2018, og ekki komið að rekstri Hlöllabáta frá árinu 2022.
Lokun Minigarðsins tengist þessum málum ekki. Það er tilviljun að þetta lendi allt í sömu vikunni, og ég hefði sjálfur ekki valið þessa tímasetningu.“