Hætti að skoða samfélagsmiðla eftir að félagi hans gekk upp að honum

CJ Egan-Riley, fyrrverandi leikmaður Manchester City, hefur greint frá eftirminnilegum ráðleggingum sem hann fékk frá Raheem Sterling snemma á ferlinum.
Egan-Riley segir Sterling hafa komið í veg fyrir að hann festist í því að lesa ummæli um frammistöðu sína á samfélagsmiðlum.
„Eftir einn af fyrstu leikjunum mínum með Manchester City fór ég inn í búningsklefann, tók upp símann og byrjaði að skoða Twitter,“ sagði Egan-Riley í viðtali við Tribune Dimanche.
„Þá kom Raheem Sterling til mín og spurði hvers vegna ég væri að skoða þetta.“
Spurningin virðist hafa haft mikil áhrif á unga varnarmanninn.
„Þetta var í síðasta skiptið sem ég gerði það.“
Egan-Riley segist síðan þá hafa forðast að lesa gagnrýni og umræður um eigin frammistöðu á netinu.
„Ég les aldrei lengur það sem fólk segir um frammistöðu mína. Þar að auki nota ég ekki þennan samfélagsmiðil lengur.“
Ráðleggingar Sterling hafa því fylgt Egan-Riley áfram á knattspyrnuferlinum.