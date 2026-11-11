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DV
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Hætti að skoða samfélagsmiðla eftir að félagi hans gekk upp að honum

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 12. nóvember 2026 09:00
Mynd/Getty

CJ Egan-Riley, fyrrverandi leikmaður Manchester City, hefur greint frá eftirminnilegum ráðleggingum sem hann fékk frá Raheem Sterling snemma á ferlinum.

Egan-Riley segir Sterling hafa komið í veg fyrir að hann festist í því að lesa ummæli um frammistöðu sína á samfélagsmiðlum.

„Eftir einn af fyrstu leikjunum mínum með Manchester City fór ég inn í búningsklefann, tók upp símann og byrjaði að skoða Twitter,“ sagði Egan-Riley í viðtali við Tribune Dimanche.

„Þá kom Raheem Sterling til mín og spurði hvers vegna ég væri að skoða þetta.“

Getty Images

Spurningin virðist hafa haft mikil áhrif á unga varnarmanninn.

„Þetta var í síðasta skiptið sem ég gerði það.“

Egan-Riley segist síðan þá hafa forðast að lesa gagnrýni og umræður um eigin frammistöðu á netinu.

„Ég les aldrei lengur það sem fólk segir um frammistöðu mína. Þar að auki nota ég ekki þennan samfélagsmiðil lengur.“

Ráðleggingar Sterling hafa því fylgt Egan-Riley áfram á knattspyrnuferlinum.

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