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Á bílaflota fyrir 180 milljónir króna - Orð hans í vikunni vekja því mikla athygli

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 12. nóvember 2026 20:30

Jude Bellingham, miðjumaður Real Madrid og enska landsliðsins, á glæsilegan bílaflota sem er metinn á rúmlega eina milljón punda, jafnvirði um 180 milljóna íslenskra króna.

Það er þó einn hængur á. Bellingham, sem er 23 ára, kann ekki að keyra!

Englendingurinn greindi frá þessu í viðtali við breska Vogue á dögunum.

„Ég kann ekki að elda og ég kann ekki að keyra. Ég er góður í því sem ég geri, en öðru? Ekki sérstaklega,“ sagði Bellingham.

Þrátt fyrir það hefur stórstjarnan komið sér upp glæsilegum bílaflota. Hann treystir hins vegar á fjölskyldu og vini til að keyra sig á æfingar og í leiki.

Samkvæmt The Sun eru sjö lúxusbílar í safni Bellingham, þar á meðal Lamborghini, Range Rover og nokkrar gerðir frá BMW og Mercedes-Benz.

Dýrasti bíllinn er Lamborghini Urus Performante, sem kostar 209 þúsund pund og getur náð 305 kílómetra hraða.

Bílafloti Bellingham samkvæmt The Sun:

  • Lamborghini Urus Performante – 209.000 pund
  • Mercedes-AMG G63 – 180.000 pund
  • BMW XM Label – 155.000 pund
  • Mercedes-Benz GLE Coupé – 150.000 pund
  • Range Rover Autobiography LWB – 125.000 pund
  • BMW iX M60 – 122.000 pund
  • BMW i7 xDrive60 – 115.000 pund

Samanlagt verðmæti bílanna er 1.056.000 pund.

Bellingham þarf því ekki að hafa áhyggjur af bílleysi þegar hann loksins fær bílprófið!

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