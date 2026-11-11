Arsenal skoðar þrjá kosti fyrir sóknarlínu sína - Eitthvað gæti gerst í janúar

Arsenal hefur þrjá unga og spennandi leikmenn á óskalista sínum fyrir félagaskiptagluggann í janúar.
Samkvæmt The Independent er Lundúnafélagið að skoða möguleikann á að fá Alex Baena, Antonio Nusa eða Eli Junior Kroupi til félagsins.
Baena er 25 ára spænskur landsliðsmaður sem leikur með Atlético Madrid og getur leikið bæði á miðjunni og kantinum.
Nusa er 21 árs norskur landsliðsmaður hjá RB Leipzig en Kroupi er tvítugur franskur sóknarmaður hjá Bournemouth.
Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, vill samkvæmt fréttinni skoða möguleika á að styrkja kantstöðurnar.
Ekki liggur fyrir hvort Arsenal hafi hafið formlegar viðræður við félög leikmannanna.