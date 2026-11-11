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DV
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Arsenal skoðar þrjá kosti fyrir sóknarlínu sína - Eitthvað gæti gerst í janúar

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 12. nóvember 2026 08:00
Antonio Nusa Getty Images

Arsenal hefur þrjá unga og spennandi leikmenn á óskalista sínum fyrir félagaskiptagluggann í janúar.

Samkvæmt The Independent er Lundúnafélagið að skoða möguleikann á að fá Alex Baena, Antonio Nusa eða Eli Junior Kroupi til félagsins.

Baena er 25 ára spænskur landsliðsmaður sem leikur með Atlético Madrid og getur leikið bæði á miðjunni og kantinum.

Nusa er 21 árs norskur landsliðsmaður hjá RB Leipzig en Kroupi er tvítugur franskur sóknarmaður hjá Bournemouth.

Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, vill samkvæmt fréttinni skoða möguleika á að styrkja kantstöðurnar.

Ekki liggur fyrir hvort Arsenal hafi hafið formlegar viðræður við félög leikmannanna.

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