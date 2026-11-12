United búið að reka Carrick

Manchester United er búið að reka Michael Carrick úr starfi samkvæmt Fabrizio Romano.
Carrick hefur verið undir gríðarlegri pressu vegna slæms gengis liðsins sem er í fallsæti ensku úrvalsdeildarinnar. United hefur aðeins unnið einn af fyrstu tíu deildarleikjum tímabilsins.
Allt bendir til þess að Mauricio Pochettino, fyrrum stjóri Tottenham og Chelsea, sé að taka við liðinu.
Pochettino er landsliðsþjálfari Bandaríkjanna en United þarf að greiða um 7 milljónir punda til að losa hann undan samningi sínum.