Þrjú stórlið berjast um Scott – Arsenal komið í slaginn

Arsenal hefur bæst í hóp þeirra félaga sem hafa áhuga á Alex Scott, miðjumanni Bournemouth og enska landsliðsins.
Samkvæmt i Sport hafa Arsenal, Chelsea og Liverpool öll haft samband við Bournemouth til að kanna möguleikann á að fá leikmanninn til sín.
Scott er 23 ára gamall og hefur vakið athygli fyrir frammistöðu sína í ensku úrvalsdeildinni.
Samningur hans við Bournemouth gildir til sumarsins 2028 og því er ljóst að félagið er í sterkri samningsstöðu.
Áhugi þriggja stórliða gæti þó sett Bournemouth undir pressu þegar félagaskiptaglugginn opnar.
Ekki hefur komið fram hversu mikið Bournemouth myndi vilja fá fyrir miðjumanninn.
Þá er heldur ekki ljóst hvort félagið sé tilbúið að selja hann í janúar eða vilji halda honum út tímabilið.