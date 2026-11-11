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DV
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Tvö mjög óvænt nöfn sögð á blaði hjá United í janúar

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 12. nóvember 2026 07:30

Manchester United hefur bætt tveimur varnarmönnum úr ensku úrvalsdeildinni á óskalista sinn fyrir félagaskiptagluggann í janúar.

Samkvæmt Daily Mail hefur félagið áhuga á Nathan Collins, miðverði Brentford, og Calvin Bassey, varnarmanni Fulham.

Collins er 25 ára landsliðsmaður Írlands en Bassey er 26 ára og leikur með nígeríska landsliðinu.

United hefur átt í miklum vandræðum í varnarleiknum á tímabilinu og forráðamenn félagsins vilja skoða möguleika á að styrkja varnarlínuna.

Ekki liggur fyrir hvort félagið hafi þegar haft samband við Brentford eða Fulham vegna leikmannanna.

Báðir eru þó sagðir vera á meðal þeirra kosta sem United skoðar fyrir janúargluggann.

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