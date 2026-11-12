Varð hetja í vor en allt fór í vaskinn á nokkrum mánuðum - Greining á hruni Carrick og United á þessari leiktíð

Michael Carrick hefur verið rekinn úr starfi knattspyrnustjóra Manchester United eftir hörmulega byrjun á tímabilinu. BBC birti í morgun áhugaverða greiningu á því sem hefur farið úrskeiðis á leiktíðinni, hjá Carrick og liðinu.
Carrick tók við United sem bráðabirgðastjóri á síðasta tímabili og vann tólf af sautján leikjum sínum við stjórnvölinn. Hann kom liðinu aftur í Meistaradeildina og bjartsýni ríkti á Old Trafford fyrir þetta tímabil.
Nokkrum mánuðum síðar er staðan gjörbreytt. United hefur aðeins unnið einn af fyrstu tíu leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni og Carrick er nú án starfs.
Byrjunin gaf tóninn
BBC bendir á að vandræðin hafi hafist strax í fyrsta leik tímabilsins gegn nýliðum Hull.
Benjamin Sesko var enn að glíma við meiðsli og Amad Diallo meiddist rétt fyrir leikinn. Carrick þurfti því að breyta sóknarleik liðsins og Matheus Cunha var meðal þeirra sem fengu nýtt hlutverk.
Cunha leitaði mikið inn á þau svæði sem Bruno Fernandes var vanur að nýta og sóknarleikur United varð stirður.
United tapaði leiknum og Carrick lenti í orðaskiptum við Jan Aage Fjortoft, fyrrverandi leikmann og núverandi sérfræðing Viaplay, sem gagnrýndi baráttuleysi liðsins.
„Þetta er einn leikur,“ sagði Carrick þá.
United vann næsta leik gegn Ipswich, 5-2, en hefur ekki unnið deildarleik síðan.
Vont varð verra og leikmenn létu gamminn geisa
United missti niður forystu gegn Everton, átti í miklum vandræðum gegn Manchester City og féll úr enska deildabikarnum gegn Brighton.
Líkamlegt ástand leikmanna var ítrekað gagnrýnt og þjálfarateymi Carrick, sem hafði fengið mikið hrós nokkrum mánuðum áður, virtist ekki finna lausnir.
Óánægjan fór einnig að birtast opinberlega.
Lisandro Martinez gagnrýndi leikmannakaup félagsins eftir tap gegn Atletico Madrid í Meistaradeildinni og beindi spjótum sínum að Jason Wilcox, yfirmanni knattspyrnumála.
Bruno Fernandes gagnrýndi síðan leikaðferðir Carrick eftir 4-1 tap gegn Como.
Fernandes var settur á bekkinn gegn Bournemouth en sneri aftur í byrjunarliðið gegn Chelsea.
Leikmannakaupin undir smásjánni
BBC telur að Carrick hafi gert ýmis mistök en bendir jafnframt á að stjórnendur United hafi brugðist honum á félagaskiptamarkaðnum.
United lagði mikla áherslu á að styrkja miðjuna í sumar en gekk illa að ganga frá kaupum.
Carlos Baleba kom loks frá Brighton fyrir 70 milljónir punda í lok ágúst en meiðsli urðu til þess að hann lék ekki sinn fyrsta leik fyrr en í október. Hann er nú aftur frá vegna meiðsla.
Youri Tielemans var keyptur frá Aston Villa fyrir 35 milljónir punda og Andrey Santos kom frá Chelsea á 50 milljónir punda. Santos hefur þó aðeins byrjað fjóra deildarleiki.
Á sama tíma voru augljós vandamál í öðrum stöðum ekki leyst.
Luke Shaw hafði spilað alla deildarleiki síðasta tímabils en meiðslasaga hans er löng og flestum kunnug. Enginn nýr vinstri bakvörður var keyptur og Carrick hefur þurft að nota fimm mismunandi leikmenn í stöðunni.
Varnarlínan var heldur ekki styrkt og United hefur nú fengið á sig 30 mörk. Aðeins Lens hefur fengið fleiri mörk á sig í fimm stærstu deildum Evrópu.
Carrick kallaði eftir fleiri leikmönnum
Í æfingaferð United í ágúst var Carrick spurður hvort von væri á frekari styrkingu.
„Við viljum fleiri, við þurfum fleiri,“ svaraði hann.
Samkvæmt heimildum BBC taldi Carrick augljóst hvar þyrfti að styrkja liðið og bjóst við meiri stuðningi frá stjórnendum félagsins.
Aðeins einn leikmaður bættist hins vegar við hópinn eftir þessi ummæli.
Innan United eru þó skiptar skoðanir um ábyrgðina. Sumir telja leikmannahópinn nægilega sterkan til að berjast um sæti í Meistaradeildinni og verja ákvarðanir félagsins á félagaskiptamarkaðnum.
Aðrir telja að Carrick hafi ekki fengið þau verkfæri sem hann þurfti til að ná árangri.
Ótrúlegir síðustu leikir
Síðustu vikur Carrick í starfi einkenndust af miklum sveiflum.
United tapaði 3-0 gegn Bournemouth og þá héldu margir að Carrick myndi missa starfið. Stjórnendur ákváðu þó að halda tryggð við hann.
Liðið tapaði síðan 2-0 gegn Chelsea áður en það vann dramatískan 3-2 sigur á Roma í Meistaradeildinni eftir að hafa lent tveimur mörkum undir.
Síðasti leikurinn var svo 4-4 jafntefli gegn Aston Villa á Old Trafford á sunnudag. United var 4-2 undir þegar komið var fram í uppbótartíma en náði að jafna.
Carrick gekk um völlinn eftir leikinn og stuðningsmenn sungu nafn hans. Samkvæmt BBC lagði hann áherslu á að standa með leikmönnum sínum og verja þá fyrir reiði stuðningsmanna.
Það dugði þó ekki til.
Pochettino líklegur arftaki
Omar Berrada, framkvæmdastjóri United, og Jason Wilcox fóru til Mónakó eftir leikinn gegn Aston Villa til að ræða stöðuna við Sir Jim Ratcliffe, einn eigenda félagsins.
Niðurstaðan var sú að breytinga væri þörf. Carrick er þar með þriðji knattspyrnustjóri United á jafnmörgum tímabilum sem missir starfið á miðju tímabili, á eftir Erik ten Hag og Ruben Amorim.
Hann hafði aðeins verið tæpa sex mánuði í starfi eftir að hafa skrifað undir tveggja ára samning í maí.
Mauricio Pochettino er talinn líklegastur til að taka við liðinu. Stjórnendur United vonast til að hann geti komið á stöðugleika hjá félagi sem hefur enn á ný lent í miklum vandræðum.