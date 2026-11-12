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DV
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Landsliðskonur biðla til þjóðarinnar - Bjóða frítt á völlinn á einn stærsta leik í sögunni

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 12. nóvember 2026 14:00
Mynd: DV/KSJ

KSÍ og bakhjarlar sambandsins bjóða þjóðinni á landsleik Íslands og Portúgals á Laugardalsvelli 5. desember.

Um er að ræða seinni leikinn í úrslitaleik umspilsins um sæti á HM, en Stelpurnar okkar hafa aldrei fyrr komist í lokakeppnina.

Hér neðar má sjá upplýsingar frá KSÍ um boðsmiðana og kraftmikið myndband þar sem landsliðskonur hvetja landann til að mæta á völlinn.

Frá KSÍ:

Skrifum söguna saman 

KSÍ og bakhjarlar sambandsins bjóða þjóðinni á landsleik Íslands og Portúgals á Laugardalsvelli 5. desember.

Með verkefninu bjóða KSÍ og bakhjarlar sambandsins þjóðinni á leikinn með það að markmiði að fylla Laugardalsvöll og skapa sterka heimavallarumgjörð. 

Almenna boðsmiðaferlið opnar 17. nóvember kl. 12. Boðsmiðar verða sóttir í miðakerfi KSÍ og verða með númeruðum sætum. 

Hægt verður að sækja um boðsmiða til kl. 23:59 23. nóvember. Miðum verður úthlutað af handahófi í framhaldinu.

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