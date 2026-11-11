Spyrilinn gerði í buxurnar í beinni - Fór að bulla um aldur viðmælenda sinna

Mark Goldbridge, einn þekktasti stuðningsmaður Manchester United á samfélagsmiðlum, lenti í vandræðalegu augnabliki í nýjasta þætti Stick to United.
Goldbridge var þar í spjalli við fyrrverandi leikmenn United, Wayne Rooney og Ashley Young, þegar hann gerði skemmtileg mistök.
Hann spurði Young hvernig það hefði verið að vinna ensku úrvalsdeildina og nefndi í framhaldinu að Young væri yngri en Rooney.
Það reyndist hins vegar ekki rétt.
Young fæddist í júlí 1985 en Rooney í október sama ár. Young er því þremur mánuðum eldri.
Goldbridge áttaði sig á mistökunum og reyndi að bjarga sér með því að útskýra að hann hefði átt við að ferill Young hjá United hefði byrjað seinna en ferill Rooney.
Rooney virtist hins vegar ekki kaupa þá útskýringu.
„Segðu það bara, þetta er allt í lagi, engar áhyggjur,“ sagði Rooney og hló.
Atvikið vakti mikla kátínu hjá þeim félögum og Goldbridge sat eftir nokkuð vandræðalegur.
🤦♂️ Mark Goldbridge leaves Rooney and Ashley Young SHOCKED with embarrassing blunder! Things got a little awkward on the latest episode of Stick to United. Mark is asking Ashley Young how it felt winning the Premier League and casually mentions him being younger than Wayne Rooney… except he’s not! 😂 Young was actually born a few months earlier (July 1985 vs Rooney’s October 1985), so he’s the older one. He tried awkwardly digging his way out of it, saying it’s because Young’s United career was younger than Rooney’s. 😂 Rooney just says: “Just say it, it’s fine, don’t worry.” 😂 To be fair, I think most people would say Young was younger, I thought he was, and he certainly looks younger! So just say so @markgoldbridge 😂
— J Stewart (@triffic_stuff_) November 11, 2026