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DV
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Spyrilinn gerði í buxurnar í beinni - Fór að bulla um aldur viðmælenda sinna

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Fimmtudaginn 12. nóvember 2026 08:30

Mark Goldbridge, einn þekktasti stuðningsmaður Manchester United á samfélagsmiðlum, lenti í vandræðalegu augnabliki í nýjasta þætti Stick to United.

Goldbridge var þar í spjalli við fyrrverandi leikmenn United, Wayne Rooney og Ashley Young, þegar hann gerði skemmtileg mistök.

Hann spurði Young hvernig það hefði verið að vinna ensku úrvalsdeildina og nefndi í framhaldinu að Young væri yngri en Rooney.

Það reyndist hins vegar ekki rétt.

Young fæddist í júlí 1985 en Rooney í október sama ár. Young er því þremur mánuðum eldri.

Goldbridge áttaði sig á mistökunum og reyndi að bjarga sér með því að útskýra að hann hefði átt við að ferill Young hjá United hefði byrjað seinna en ferill Rooney.

Rooney virtist hins vegar ekki kaupa þá útskýringu.

„Segðu það bara, þetta er allt í lagi, engar áhyggjur,“ sagði Rooney og hló.

Atvikið vakti mikla kátínu hjá þeim félögum og Goldbridge sat eftir nokkuð vandræðalegur.

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