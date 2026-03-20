Vill banna tveimur enskum liðum að vera með í Meistaradeildinni

Gabriel Agbonlahor segir að Chelsea og Newcastle United eigi skilið eins árs bann frá Meistaradeild Evrópu eftir gengi liðanna á þessu tímabili.
Enska úrvalsdeildin átti erfitt uppdráttar í 16-liða úrslitum keppninnar þar sem Manchester City, Tottenham, Chelsea og Newcastle féllu öll úr leik.
Chelsea tapaði samanlagt 8-2 gegn Paris Saint-Germain, á meðan Newcastle beið afhroð gegn Barcelona, 8-3 samanlagt.
Agbonlahor gagnrýndi frammistöðuna harðlega og sagði hana vandræðalega fyrir deildina. Hann bætti við að Aston Villa ætti frekar skilið sæti í keppninni.
Arsenal og Liverpool eru því einu ensku liðin eftir í 8-liða úrslitum Meistaradeildarinnar.