Sjáðu mörk Manchester City og Arsenal – Jöfnuðu eftir 101 mínútu

Fyrsti keppnisleikur enskra úrvalsdeildarliða fór fram í dag en um er að ræða leikinn um Samfélagsskjöldinn.

Þar mætast Englandsmeistararnir Manchester City liði Arsenal sem vann FA bikarinn á síðustu leiktíð.

Það styttist í að enska úrvalsdeildin hefjist á nýjan leik og er þetta fyrsti keppnisleikurinn í dágóðan tíma.

Um er að ræða tvö bestu lið Englands á síðustu leiktíð ef horft er á deildarkeppnina á síðustu leiktíð en Man City var í efsta sæti og Arsenal því öðru.

Dramatíkin var mikil á Wembley í dag í nokkuð spennandi leik en þeir bláklæddu komust yfir á 77. mínútu með marki frá Cole Palmer.

Allt stefndi í að Man City myndi fagna sigri en á lokasekúndunum og þá á 11. mínútu uppbótartímans jafnaði Leandro Trossard metin fyrir Arsenal.

Arsenal fagnaði svo loksins sigri í viðureigninni eftir vítaspyrnukeppni.

Mörkin tvö má sjá hér fyrir neðan.

COLE PALMER GOAL ⚽️

Kevin De Bruyne with the assist – he just hates Arsenal 😭😭

pic.twitter.com/dNmbAT16LA

— TITUS 💀 (@MCFC_TITUS) August 6, 2023