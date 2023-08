Missti sig eftir að hafa fengið koss frá hetjunni sinni: Náði atvikinu á upptöku – Sjáðu hvað gerðist

Það eru ekki allir sem geta sagt frá því að hafa fengið koss frá einum besta knattspyrnumanni sögunnar.

Ungur stuðningsmaður í Miami í Bandaríkjunum getur þó sagtr frá því er hann hitti Lionel Messi í fyrsta sinn.

Strákurinn ungi er augljóslega mikill aðdáandi Messi sem skrifaði undir hjá Miami í sumarglugganum.

Hann bað Messi um einn lítinn koss og var heimsmeistarinn ekki lengi að samþykkja þá beiðni.

Aðdáandinn missti sig algjörlega eftir kossinn en hann náði atvikinu á myndband eins og má sjá hér.

This fan asked Messi for a kiss and he did it 😭😭😭 He won pic.twitter.com/FP7MwufwDA

— MC (@CrewsMat10) August 4, 2023