Brentford muni hafna fyrsta tilboði Arsenal

Arsenal hefur lagt fram tilboð í David Raya sem Brentford mun líklega hafna. The Athletic segir frá.

Það er útlit fyrir að Raya endi hjá Arsenal í sumar en hann var óvænt orðaður við félagið á dögunum.

Mikel Arteta vill fá markvörðinn inn til að veita Aaron Ramsdale samkeppni.

Raya á ár eftir af samningi sínum en Brentford vill fá 40 milljónir punda fyrir hann. Samkvæmt The Athletic var fyrsta tilboð Arsenal aðeins undir því.

Arsenal gæti þurft að selja varamarkvörðu sinn Matt Turner áður en Raya mætir á svæðið.

