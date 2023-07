Hinn umdeildi Icardi yfirgefur PSG endanlega

Mauro Icardi er að ganga endanlega í raðir Galatasaray frá Paris Saint-Germain.

Hinn þrítugi Icardi var á láni hjá tyrkneska liðinu frá PSG á síðustu leiktíð og skoraði 23 mörk í 26 leikjum.

Galatasaray vildi því halda honum og er það að takast. Félagið er nálægt því að kaupa hann af PSG á 10 milljónir evra.

Icardi er umdeildur leikmaður sem gjarnan hefur komið sér í fréttirnar fyrir eitthvað allt annað en fótbolta.

Galatasaray er stórhuga fyrir komandi leiktíð og sótti til að mynda Wilfried Zaha á dögunum.

