Gleðifréttir fyrir stuðningsmenn Manchester United

Rasmus Hojlund, framherji Atalanta, vill fara til Manchester United í sumar þrátt fyrir tilboð Paris Saint-Germain í gær.

Danski framherjinn hefur verið sterklega orðaður við Manchester United og lagði félagið í fyrradag fram munnlegt tilboð í hann. Hljóðaði það upp á 50 milljónir evra með möguleika á 10 milljónum til viðbótar.

Tilboð PSG í gær hljóðaði svo upp á 50 milljónir evra.

Atalanta vill hins vegar 70 milljónir evra fyrir framherjann, sem skoraði átta mörk í Serie A á síðustu leiktíð.

United leiðir kapphlaupið enn þrátt fyrir tilboð PSG en Hojlund hefur þegar samið um sín kjör við enska félagið. Tlboð PSG hafði því engin áhrif á huga Hojlund sem ætlar sér á Old Trafford.

United þarf hins vegar að greiða uppsett verð.

