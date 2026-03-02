Fékk áfall þegar hann sá hvað leyndist ofan í ruslatunnunni – Sjáðu myndbandið

Eins og sést á myndbandinu var sorphirðumaðurinn að gera sig reiðubúinn til að tæma tunnuna þegar hann sá að ofan í henni leyndist sprelllifandi manneskja.
Á upptökunni sést sorphirðumaðurinn hrökkva aftur fyrir sig í miklum skelfingu áður en hann veifar höndunum í átt að lögreglu til að gera henni viðvart.
Skömmu síðar sést maðurinn stökkva upp úr tunnunni og hlaupa af stað niður götuna, en lögreglumaður veitir honum eftirför.
Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu hafði maðurinn skömmu áður flúið af vettvangi þegar lögregla stöðvaði för hans í reglubundnu eftirliti. Virðist hann hafa komið sér ofan í tunnunni á flótta sínum undan lögreglu.
Lögregluembættið gaf manninum viðurnefnið „Oscar the Grouch“ í tilkynningu sinni, með vísan til persónu úr bandaríska barnasjónvarpsþættinum Sesame Street sem einmitt býr í ruslatunnu.
Myndbandið hefur vakið talsverða athygli á samfélagsmiðlum, þar sem margir hafa gert góðlátlegt grín að flóttatilrauninni. Meðal annars bentu sumir á óheppni mannsins að hafa valið ruslatunnu sem felustað á sorphirðudegi.