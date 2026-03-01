Flugfélag hættir að fljúga til Bandaríkjanna vegna Trump

The U.S. Sun skýrir frá þessu og segir að mjög hafi dregið úr ferðum Kanadabúa til Bandaríkjanna í kjölfar ítrekaðra hótana Trump í garð landsins.
Niðursveiflan hófst þegar Trump setti 25% toll á vörur og þjónustu frá Kanada í febrúar 2025. Þróunin hefur ekki snúist við en greinendur höfðu spáð því að hún myndi snúast við.
Á fyrri helmingi 2026 bjóða kanadísk flugfélög upp á 10% færri sæti til Bandaríkjanna en á síðast ári.
Mjörg önnur flugfélög hafa líka dregið úr sætaframboði til Bandaríkjanna vegna lítillar eftirspurnar. Sem dæmi má nefna að WestJet hefur hætt flugi á 10 áætlunarleiðum til Bandaríkjanna.