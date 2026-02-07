Telur sig hafa sönnun fyrir að Facebook hleri samtöl notenda

The Sun segir að Bracey segist margoft hafa fengið auglýsingar á Facebook um vöru og þjónustu sem hún hafa bara talað um við vini sína og aldrei leitað að á internetinu.
Bracey sagði að auglýsingar um sánabað hafi byrjað að birtast í Facebookflæði hennar nokkrum vikum eftir að hún og vinkona hennar töluðu um sánabað. Hún sagði þetta hafa verið óþægilega reynslu og að ekki sé hægt að skýra auglýsingarnar út frá almennri netnotkun hennar.
„Ég gúgglaði ekki og svo birtist þessi auglýsing á Facebook. Þetta er mjög óhugnanlegt,“ sagði hún.
Hún sagði einnig að sömu auglýsingarnar fylgi henni oft dögum saman eftir að hún leitar að einhverju á Internetinu og að einnig hafi markvissum auglýsingum verið beint að henni þrátt fyrir að hún hafi bara nefnt efnið einu sinni í samtali við vinkonu sína.
Umræðan um að samfélagsmiðlar hlusti á notendur sína í gegnum snjallsíma þeirra hefur farið fram árum saman en sönnun hefur aldrei verið færð á þetta.