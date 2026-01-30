Flugfarþegi ærði samferðamenn með furðulegu athæfi

Kvenkyns flugfarþegi olli mikilli óánægju meðal samferðamanna sinna í flugi Qatar Airways á leið frá Doha í Qatar til Moskvu í Rússlandi . Eins og sjá má á myndbandi sem dreift var á netinu notaði konan sætisbakið fyrir framan sig sem fótskemil.
Vitni segja konuna hafa orðið órólega eftir að farþeginn fyrir framan hana hallaði sæti sínu aftur. Aðrir héldu því hins vegar fram að konunni, sem talið er að sé rússnesk, hafi verið neitað um uppfærslu og hún hefði því ákveðið að mótmæla með því að setja fætur sína á loft.
Myndskeiðið sýnir konuna hvíla fæturna á sætisbakinu fyrir framan sig, með þeim afleiðingum að konan í því sæti þarf að halla sér fram um leið og hún vinnur í tölvu sinni.
Á einum tímapunkti klappaði konan skóm sínum saman og hristi jafnframt sætið.
Samferðamenn og flugþjónar báðu konuna ítrekað að láta af athæfi sínu og taka fæturnar niður, en án árangurs.
„Þau reyndu að sannfæra hana, reyndu og reyndu,“ sagði einn áhorfandi. „Þau reyndu að sannfæra hana um að færa fæturna. Hún vildi það ekki, hún vildi fljúga svona. Fólk er að verða brjálað.“
Aðrir farþegar gerðu gys að konunni og einn þeirra sagði í gríni að þau væru að ferðast á „óþægindafarrými“.
„Þetta er viðskiptafarrými,“ sagði einn maður kaldhæðnislega, en kona sagði athæfi sem þetta aðeins geta átt sér stað í Rússlandi.
Myndskeiðið endaði með því að flugfreyja kraup niður og útskýrði fyrir konunni að hún þyrfti að fjarlægja fæturnar af sætinu. Að lokum gafst konan upp og gerði það.