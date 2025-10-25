Geta karlar fengið fæðingarþunglyndi?

Það er vel þekkt að konur geti fengið fæðingarþunglyndi eftir að hafa fætt börn en líklega er minna þekkt að rannsóknir benda til að fæðingarþunglyndi geti einnig haft áhrif á nýbakaða feður.
Einkenni fæðingarþunglyndis í konum eru einna helst mikil depurð, kvíði og þreyta.
Fæðingarþunglyndi er talið geta haft áhrif á um 10 prósent karlmanna.
Læknar segja þó geta verið vandasamt að greina fæðingarþunglyndi í körlum þar sem einkennin séu oft talin stafa af einhverju öðru. Dæmigerð einkenni fæðingaþunglyndis í körlum eru aukinn pirringur og reiði, að viðkomandi einangri sig meira og vaxandi áhættuhegðun eins og t.d. að stunda í auknum mæli fjárhættuspil og neyta vímuefna.
Umhverfisþættir og lífeðlisfræðileg fyrirbrigði geta bæði stuðlað að fæðingarþunglyndi í körlum. Þótt þeir verði sannarlega ekki fyrir jafn miklum breytingum á hormónum og barnsmæður þeirra, á meðgöngu, þá hafa rannsóknir sýnt að magn testósteróns í karlmönnum getur minnkað á meðan meðgöngu barnsmóður stendur og eftir að henni er lokið.
Þegar kemur að hormónabreytingum hjá körlum í kjölfar fæðingar þá hefur ekki síst að segja að nú er í auknum mæli hvatt til þess að nýbakaðir feður geri eins og mæður og leggi nýfædd börnin á bera bringu sína. Það hefur mælanleg áhrif á hormón í feðrunum og þar með áhrif á tilfinningalíf þeirra.
Það getur líka haft áhrif á fæðingarþunglyndi í nýbökuðum feðrum að þurfa að vaka mikið yfir barninu og auðvitað einnig áhyggjurnar sem geta fylgt því að eignast sitt fyrsta barn sérstaklega.
Fæðingarþunglyndi í körlum er yfirleitt mest og algengast fyrstu 3-6 mánuðina eftir fæðingu barns en það getur þó komið upp síðar. Læknar vara karla við því að hunsa fæðingarþunglyndi og minna á að það hafi ekki síður neikvæð áhrif á börn þeirra og sé ekkert að gert geti áhrifin á börnin orðið varanleg.