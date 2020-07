Dularfullur heilaskaði – Sér ekki lengur tölurnar 2 til 9

Ímyndaðu þér að þú sjáir bókstafi og önnur tákn eins og áður. Þú sérð einnig tölurnar núll og einn. En tölurnar frá tveimur og upp í níu sérðu bara ekki, þær verða að skipulagslausum strikum sem þú þekkir ekki.

Þetta er upplifun bandarísks sjúklings sem þjáist af heilasjúkdómi sem nefnist Corticobasal Degeneration. Þegar hann sér tölurnar 2 til 9 líkjast þær eiginlega spaghettíi að hans sögn. Í hvert sinn sem hann beinir sjónum frá tölunum og síðan aftur að þeim breyta þær um lögun.

Vísindamenn við Johns Hopkins háskólann hafa fylgst með manninum í átta ár og eru mjög undrandi á ástandi hans. sjúkdómseinkenni hans eru mjög ólík því sem venja er með þennan sjúkdóm.

Vísindamenn segja að maðurinn skilji enn hugtökin að baki tölunum og hann getur reiknað. Þeir telja því að ekkert sé að þeim hluta heilans sem sér um skilning og það er ekkert að sjón hans. Það virðist vera að þótt heilinn greini tölurnar og meðtaki á réttan hátt sé maðurinn ekki meðvitaður um það.

Vísindamennirnir hafa gert tilraunir þar sem manninum eru sýndar myndir af tölum sem búið er að setja orð eða tákn inn í. Heilinn sýnir virkni á meðan hann horfir á þær en hann sér samt ekkert annað en skipulagslaus strik. Heili hans getur því lesið og greint mun á tölunum en hann getur bara ekki túlkað þær.

Niðurstöður rannsóknarinnar hafa verið birtar í vísindaritinu Proceedings of the National Academics of Scinece.