Lögreglumaður fann túrtappa í kaffinu sínu – Segir um árás að ræða

Lögreglumaðurinn var ekki á vakt þegar þetta gerðist. En greiddi fyrir kaffið með greiðslukorti frá lögreglunni.

Fox 11 Los Angeles segir að maðurinn hafi kært þetta og að lögreglan rannsaki nú málið. Í yfirlýsingu frá samtökum lögreglumanna í Los Angeles segir að „um viðurstyggilega árás á lögreglumann hafi verið að ræða“ og að sá sem stóð að baki henni „skorti allt mannlegt“. Viðkomandi eigi að missa starf sitt, nafn hans eigi að birtast í fjölmiðlum og að handtaka eigi viðkomandi.

Talsmenn verslunarmiðstöðvarinnar, þar sem Starbucks kaffihúsið er, hafa farið yfir myndbandsupptökur og afhent lögreglunni þær. Málið er enn í rannsókn.

BREAKING: Sources tell me an off duty LAPD officer allegedly found a tampon halfway thru his Frappuccino at a Starbucks in Diamond Bar on Friday. I’m told he used his police credit union debit card. Sheriff’s Dept. confirms they took a report & they’re now investigating. @FOXLA pic.twitter.com/HdLTreNuur

— Bill Melugin (@BillFOXLA) June 23, 2020