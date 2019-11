Hnífaárás í London: Fimm slasaðir – Lögregla sögð hafa skotið manninn | Myndband

Lögreglumenn skutu mann skammt frá London Bridge í Lundúnum í dag, en maðurinn hafði ráðist að vegfarendum með hníf. Að því er breskir fjölmiðlar greina frá slösuðust fimm manns og segir Sky News að einn sé látinn.

Mikil ringulreið skapaðist þegar maðurinn réðst að vegfarendum og lýsa vitni því hvernig fólk hljóp undan manninum. Ekki liggur fyrir hvað manninum gekk til eða hvort hann hafi tengsl við hryðjuverkasamtök.

Rúm tvö ár eru síðan átta voru drepnir í hryðjuverkaárás við London Bridge. Lögregla er með mikinn viðbúnað á svæðinu.

Inside police cordon, building locked down while everyone else evacuated outside. Blue lights as far as eye can see, helicopters overhead. Four blue „territorial support“ borderline army looking vans just turned up. Press rigging up their cameras below us. 19 years. Up the City. pic.twitter.com/ETiyeUxaqh

— Rob #SouthBristol (@BS3Rob) November 29, 2019