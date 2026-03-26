Lindex opnar í stað Next í Kringlunni

S4S ehf. hefur undirritað leigusamning við Kringluna um nýtt verslunarrými fyrir Lindex á Íslandi. Verslunin mun opna í maí og verður staðsett í 955 fermetra rými við hlið H&M þar sem Next hefur verið til húsa undanfarin ár. Verður þetta stærsta verslun sem Lindex hefur opnað á Íslandi.
Í tilkynningu kemur fram að með nýju og stærra rými skapast tækifæri til að bjóða enn fjölbreyttara vöruúrval og bætta verslunarupplifun í samræmi við nýjustu verslunarstaðla Lindex.
„Það er okkur mikil ánægja að vera komin með verslunarrými í Kringlunni,” segir Tinna Sigrún Pétursdóttir, markaðsstjóri S4S. „Netverslunin og Lindex-klúbburinn hafa farið afar vel af stað og við finnum að það er mikil eftirvænting hjá viðskiptavinum til að geta heimsótt nýjar og glæsilegar Lindex verslanir“.
„Við hlökkum mikið til opnunar nýrrar Lindex verslunar í Kringlunni á næstu misserum. Lindex hefur um langt skeið skipað mikilvægan sess í hugum viðskiptavina Kringlunnar og notið þar mikilla vinsælda. Það er okkur því sérstaklega ánægjulegt að Lindex verði áfram hluti af Kringlunni og styrki enn það fjölbreytta úrval verslana sem við bjóðum viðskiptavinum okkar,“ segir Unnur María Pálmadóttir, markaðsstjóri Kringlunnar.