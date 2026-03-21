fbpx
Laugardagur 21.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Rifist um nýjan einkarekinn skóla í Kópavogi – „Bæjarstjóri gekk til slíkra viðræðna án nokkurrar vitneskju eða heimildar bæjarráðs“

Ritstjórn DV
Laugardaginn 21. mars 2026 10:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Nokkuð var deilt á fundum menntaráðs og síðan bæjarráðs í Kópavogi í vikunni um viljayfirlýsingu um einkarekstur samrekins leik- og grunnskóla í Vatnsendahvarfi milli bæjarins og Skóla Ísaks Jónssonar. Taldi minnihlutinn ótímabært að samþykkja viljayfirlýsinguna og taldi að leita hafi átt til fleiri aðila áður en samið var um hana og ekki hafi verið gætt að jafnræði. Einnig fullyrti minnihlutinn að bæjarstjóri hafi ekki haft neina heimild til að semja um um viljayfirlýsinguna en meirihlutinn andmælti því.

Viljayfirlýsingin var fyrst samþykkt í menntaráði en minnihlutinn vildi fresta málinu til næsta fundar og sagði í bókun að ekki lægju fyrir nauðsynlegar valkostagreiningar og ekki hafi verið gerð fullnægjandi grein fyrir samningsmarkmiðum sveitarfélagsins. Því lægju ekki fyrir þær upplýsingar sem þyrfti til að meta hvort að það að fara í viðræður við Skóla Ísaks Jónssonar væri gert á málefnalegum og faglegum grunni.

Jafnframt sagði minnihlutinn í menntaráði að það væri verulegt áhyggjuefni að Kópavogsbær skyldi ganga til viðræðna við einn tiltekinn aðila án þess að öðrum hefði verið gefinn kostur á að koma að borðinu. Með því væri ekki aðeins komið í veg fyrir að hægt væri að bera saman ólíkar leiðir áður en afstaða væri tekin, heldur vöknuðu einnig spurningar um hvort jafnræðis væri gætt með fullnægjandi hætti við undirbúning málsins. Áður en til undirritunar viljayfirlýsingar kæmi þyrfti að liggja fyrir opnari og vandaðri undirbúningur.

Fagna

Fulltrúar meirihlutans, sem samanstendur af Sjálfstæðisflokknum og Framsóknarflokknum, í menntaráði fögnuðu hins vegar að Kópavogsbær hygðist ganga til samninga við Skóla Ísaks Jónssonar um rekstur nýs samrekins leik- og grunnskóla í Vatnsendahvarfi. Tilkoma Ísaksskóla samræmdist vel menntastefnu Kópavogsbæjar. Skóli Ísaks Jónssonar byggi yfir áratugalangri reynslu af menntun yngstu barna og hafi sinnt markvissri kennslu fimm ára barna og nemenda á yngsta stigi grunnskóla frá stofnun hans árið 1926. Meirihlutinn í menntaráði sagðist stoltur af því að skóli með slíka reynslu og þekkingu hafi sýnt áhuga á að útvíkka starfsemi sína og taka þátt í uppbyggingu skólastarfs í Kópavogi.

Viljayfirlýsingin var samþykkt af meirihluta menntaráðs og vísað til bæjarráðs og bæjarstjórnar til samþykktar.

Jafnræði

Á fundi bæjarráðs andmælti minnihlutinn enn viljayfirlýsingunni og var harðorðari í sinni bókun en á fundi menntaráðs:

„Efni fyrirliggjandi viljayfirlýsingar felur í sér ráðstöfun mjög mikilla verðmæta af hálfu Kópavogsbæjar. Við ráðstöfun takmarkaðra gæða er Kópavogsbæ skylt að gæta ákvæða stjórnsýslulaga m.a. um jafnræði, lögmæti og gagnsæi áður en gengið er til samningaviðræðna við einn ákveðinn aðila. Bæjarstjóri gekk til slíkra viðræðna án nokkurrar vitneskju eða heimildar bæjarráðs.“

Meirihlutinn svaraði að bragði að um væri að ræða jákvætt og mikilvægt skref í uppbyggingu skólaþjónustu sem stuðlaði að fjölbreyttum lausnum og auknu framboði í menntamálum.
Viljayfirlýsingin væri ekki lögformlega bindandi samningur um rekstur eða fjárskuldbindingar milli aðila, heldur lýsing á ásetningi þeirra til að hefja formlegar viðræður og samstarf.

Heimilt

Minnihlutinn svaraði með annari bókun um að viljayfirlýsingin útiloki að aðrir komi að verkefninu:

„Afstaða okkar ræðst ekki af viðhorfi til viðsemjandans heldur viljum við að sveitarfélagið Kópavogur standi vörð um meginreglur stjórnsýslulaga.“

Meirihlutinn svaraði þessu þannig að samkvæmt lögum sé sveitarfélögum heimilt að fela sjálfstæðum aðila rekstur skóla á grundvelli þjónustusamnings og velja sér samstarfsaðila við slíkt verkefni:

„Að sjálfsögðu verður gætt að því í ferlinu sem framundan er að góðum stjórnsýsluháttum verði áfram fylgt.“

Lauk þessum gagnkvæmu bókunum á fundi bæjarráðs með bókun minnihluta sem sagðist ekki efast um heimild Kópavogsbæjar til að fela sjálfstæðum aðila rekstur skóla á grundvelli þjónustusamnings:

„Sú heimild er þó bundin því að í upphafi sé kannað hvort fleiri aðilar en einn geti komið til móts við skilgreindar þarfir bæjarins.“

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Rifist um nýjan einkarekinn skóla í Kópavogi – „Bæjarstjóri gekk til slíkra viðræðna án nokkurrar vitneskju eða heimildar bæjarráðs“
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Vaknaði við vondan draum í Airbnb-íbúð í Reykjavík og gagnrýnir viðbrögð eigandans
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Fagnaðarlætin fóru úr böndunum þegar Ragnar Þór fékk sendingu frá þingmanni Samfylkingarinnar
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Svara fyrir stóra ísmálið – „Smjör er annað geymsluform rjóma“
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Jakob Rolland forherðist í bælingarmálinu – Segir hættu á „einræði“ hinsegin hugmyndafræði á Íslandi
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Örlagarík leigubílaferð Stebba Jak – Brúðkaupsgleðin breyttist í martröð
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Formaður norska Hægriflokksins vill Noreg inn í Evrópusambandið – Breytt heimsmynd
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Lést í sprengingunni í Korngörðum í morgun

Mest lesið

Óvænt uppákoma í gærkvöldi þegar leikhúsgestur ákvað að siða leikarana til – „Þú kemur ekki á næstu sýningu“
Örlagarík leigubílaferð Stebba Jak – Brúðkaupsgleðin breyttist í martröð
Sóðaleg leyndarmál búningsherbergisins afhjúpuð – Vinsæll á skjánum en hrotti utan hans
Málið gegn Stebba Jak: Brotaþoli lýsir skelfilegum afleiðingum af árásinni – Áfallastreita, örmögnun og einbeitingarskortur
Fær innan við 400 þúsund á mánuði eftir skatt – „Horfðu í augun á mér og segðu mér að ég sé vandamálið“

Nýlegt

Fær innan við 400 þúsund á mánuði eftir skatt – „Horfðu í augun á mér og segðu mér að ég sé vandamálið“
Bróðir mannsins sem lést í íshelli í Breiðamerkurjökli segir græðgi um að kenna – „Hægt hafi verið að koma í veg fyrir þetta“
Fór heim og grét eftir tökur á kynlífssenum Bridgerton
Formaður húsfélags í Vesturbæ fær ítrekað fólk, trúnaðarbréf og pizzur heim sem fara eiga á LSH – Ástæðan er einföld og lausnin líka
Orðið á götunni: Ofurvextir bjúgverpill sem hittir fyrir Seðlabankann sjálfan – draga úr virkni vaxtatækisins
Jakob Rolland forherðist í bælingarmálinu – Segir hættu á „einræði“ hinsegin hugmyndafræði á Íslandi
Óvænt uppákoma í gærkvöldi þegar leikhúsgestur ákvað að siða leikarana til – „Þú kemur ekki á næstu sýningu“
Örlagarík leigubílaferð Stebba Jak – Brúðkaupsgleðin breyttist í martröð
Þýskt ungstirni á óskalistanum í London
Sjáðu hvernig hann brást við spurningu um hvort hann tæki við United í sumar
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Bróðir mannsins sem lést í íshelli í Breiðamerkurjökli segir græðgi um að kenna – „Hægt hafi verið að koma í veg fyrir þetta“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Biobú hækkar verð um 1%

Biobú hækkar verð um 1%
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Lögreglan hafnar „nornaveiðum“ gegn veiðimönnum – „Hér gildir því að vera ekki að hlaupa eftir sögusögnum“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Yfirlýsing Fóðurblöndunnar um vinnuslysið í morgun – Þrír slösuðust, þar af einn alvarlega
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Fær innan við 400 þúsund á mánuði eftir skatt – „Horfðu í augun á mér og segðu mér að ég sé vandamálið“

Fær innan við 400 þúsund á mánuði eftir skatt – „Horfðu í augun á mér og segðu mér að ég sé vandamálið“
Fréttir
Í gær

Akureyringur sem gekk við hækju átti sér einskis ills von þar til lögreglan fór mannavillt

Akureyringur sem gekk við hækju átti sér einskis ills von þar til lögreglan fór mannavillt
Fréttir
Í gær
Heim­ilt að stofna nýj­ar nátt­úru­ham­fara­trygg­ingar í Grinda­vík
Fréttir
Í gær

Réttarhöld hafin yfir Stebba Jak í Héraðsdómi Reykjaness

Réttarhöld hafin yfir Stebba Jak í Héraðsdómi Reykjaness
Fréttir
Í gær
Vinnuslys í Korngörðum í morgun – Alvarlegur atburður að sögn lögreglu
Fréttir
Í gær
Heilahimnubólga breiðist út á Englandi: „Veikindin tóku hana frá okkur á 12 tímum“
Fréttir
Í gær

Magnús Hlynur kominn á RÚV

Magnús Hlynur kominn á RÚV
Fréttir
Í gær

Telur að Trump vilji binda enda á stríðið en staðan er mjög snúin

Telur að Trump vilji binda enda á stríðið en staðan er mjög snúin
Fréttir
Í gær
Áætlunarakstur Strætó hættir í einu hverfi í Hafnarfirði – Samfylkingin segir ákvörðunina afdrifaríka
Fréttir
Í gær
Landsréttur staðfesti dóm yfir konu sem frelsissvipti og misþymdi Tinnu Guðrúnu Barkardóttur í Vinakoti
Fréttir
Í gær

Hernaðurinn hjá Bandaríkjamönnum heldur áfram að ganga brösuglega – Eldur kom upp í stærsta skipinu

Hernaðurinn hjá Bandaríkjamönnum heldur áfram að ganga brösuglega – Eldur kom upp í stærsta skipinu
Fréttir
Í gær
Lögreglan varar við grunsamlegum tölvupóstum
Fréttir
Í gær
Umdeilda lögreglukonan Aníta Rut sakfelld fyrir uppflettingar í LÖKE
Fréttir
Í gær
Ragnar Bragason ósáttur við Hlyn lögreglumann og segir ráðherra éta upp hugmyndafræðina eftir hann – Rangfærslur og vanvirðing
Fréttir
Í gær

Vésteinn renndi yfir kortayfirlitið og fékk áfall – „Færslur, sem fengu hárin til að rísa“

Vésteinn renndi yfir kortayfirlitið og fékk áfall – „Færslur, sem fengu hárin til að rísa“
Fréttir
Í gær

Krefjast úrbóta vegna heilsuspillandi aðstöðu lögreglunnar á Ísafirði

Krefjast úrbóta vegna heilsuspillandi aðstöðu lögreglunnar á Ísafirði
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Rannsókn á Mílu lokið með 200 milljóna stjórnvaldssekt
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Færri flytja til Íslands

Færri flytja til Íslands
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Langvarandi nágrannaerjur í Laugardal halda áfram – „Mjög íþyngjandi fyrir okkur“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Sauð upp úr í Krónunni þegar öryggisvörður reyndi að stöðva samlokuþjóf
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Bak við tjöldin hjá Bergrúnu Írisi

Bak við tjöldin hjá Bergrúnu Írisi
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Fangi ósáttur við að mega ekki fá kærustuna sína í heimsókn

Fangi ósáttur við að mega ekki fá kærustuna sína í heimsókn
Fréttir
Fyrir 2 dögum
„Ef Laufey nennir að halda þessu áfram, þá eru henni allir vegir færir“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Handtóku mann sem braust inn til flóðhestsins fræga – Mæðgurnar fengu áfallahjálp