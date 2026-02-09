Lausn fundin vegna miðasölusvikanna – „Allt er gott sem endar vel“

Eins og DV greindi frá í gær steig kona að nafni Janjira Dagbjört fram og greindi frá því að maður hennar hefði orðið fyrir barðinu á svikahrappi sem þóttist vera að selja miða á rokkhátíðina Hellfoss sem stóð yfir á Selfossi um helgina. Nú hefur eigandi Hellfoss hins vegar gefið hjónunum tvo miða á hátíðina á næsta ári.
Dagbjört greindi frá því að maður hennar hafi að beiðni svikahrappsins lagt féð inn á PayPal reikning hans. Það hafi ekki verið um háa upphæð að ræða, 7.000 krónur en þau hjónin hafi viljað vara aðra við slíkum svikum. Hún segir þau hjónin gera sér fulla grein fyrir að um of mikla trúgirni hafi verið að ræða.
Dagbjört varar við óheiðarlegum miðasala – „Ekki leggja inn á þessa manneskju“
Rúnar Hroði Geirmundsson eigandi Hellfoss hefur hins vegar haft samband við DV og upplýst að þó nokkrir einstaklingar hafi bent honum á fréttina af þessum miðasölusvikum. Rúnar segist hafa haft samband við Dagbjörtu og gefið henni tvo miða á hátíðina á næsta ári. Þau hjónin fá því tækifæri til að fara á hátíðina eftir allt saman án þess að þurfa að láta meira fé af hendi rakna eða eins og Rúnar orðar það í skilaboðum til DV:
„Allt er gott sem endar vel.“