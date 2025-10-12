Snorri Másson kjörinn varaformaður Miðflokksins

Snorri Másson alþingismaður var rétt í þessu kjörinn varaformaður Miðflokksins á landsþingi flokksins á Hilton Reykjavík Nordica hótelinu. Hann bar sigurorð af Ingibjörgu Davíðsdóttur þingmanni en Bergþór Ólason þingmaður flokksins dró framboð sitt til baka í gærkvöldi. Ingibjörg hlaut 64 atkvæði en Snorri 136.
Snorri sagði meðal annars í þakkarræðu sinni að hann hefði ekki miklu við að bæta við það sem hann og aðir flokksmenn hefðu sagt á landsþinginu en nokkuð góður rómur virtist hafa verið gefinn í salnum að framboðsræðu Snorra fyrr í dag:
„Við myndum býsna óárennilegt af í íslenskum stjórnmálum sem gæti endað á að ógna mjög miklum … svona umfangsmiklum öflum sem eru nú við lýði. Þau eru það við verðum að horfast í augu við það.“
Sagðist Snorri telja að Miðflokkurinn muni senn fara á mikla siglingu og vísaði þá til kraftsins sem hann sagðist finna í flokksmönnum:
„Okkar er framtíðin.“
Þakkaði hann Ingibjörgu og fleirum fyrir. Sagði hann að lokum að næsta skref væri að taka flokksstarfið föstum tökum og efla það sem væri undirstaðan að því að fara á siglingu. Sagði Snorri að lokum við samflokksmenn sína:
„Ég ætla ekki að bregðast ykkur.“