Mánudagur 09.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Sævar Karl selur einstaka eign

Ragna Gestsdóttir
Mánudaginn 9. febrúar 2026 09:39

Sævar karl Ólason. Mynd: Gunnar V. Andrésson/Fréttablaðið.

Sævar Karl Ólason, tískufrömuður og myndlistarmaður og eiginkona hans, Erla Þórarinsdóttir, hafa sett einbýlishús sitt á Smáragötu 4 á sölu. Eignin er skráð á Sævar Karl og óskað er eftir tilboði.

Húsið er 370 fm á þremur hæðum byggt árið 1931 og er með bílskúr og stórum garði í miðborginni. Húsið hefur verið í eigu aðeins tveggja aðila frá því það var byggt. Árið 1984 létu núverandi eigendur byggja við húsið, viðbyggingin er vel heppnuð og rímar fullkomlega við útliti hússins. Eigninni er vel við haldið í  gegnum árin,  að innan sem utan. Lóðin og garðurinn eru sérstök, með fjölbreytilegum tegundum trjáa og plantna ásamt veröndum sem bjóða upp á að elta sólarsvæðin á fallegum sumardögum.

Jarðhæð skiptist í forstofu, gestasalerni, móttökustofu og sólstofu, setustofu, borðstofu, eldhús og geymslu.

Efri hæð skiptist í hol, vinnustofu/sjónvarpsherbergi, tvö svefnherbergi, fataherbergi og baðherbergi.

 

Kjallarinn skiptist í tvö svefnherbergi, þvottaherbergi og baðaðstöðu.

Bílskúrinn er í dag nýttur sem vinnustúdíó. Í garðinum er tehús, notað fyrir geymslu garðhúsgagna og verkfæra. 15 fm glerhús/studio síðan 2023.

Nánari upplýsingar um eignina má finna hér.

 

