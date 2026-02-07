fbpx
Bergþór brattur þrátt fyrir sögulegt hrun Bitcoin – Telur að það séu 20 ár í lúxuseignir, einkakokk og ofurfyrirsætur

Fókus
Laugardaginn 7. febrúar 2026 19:05

Bergþór Másson er brattur þrátt fyrir gengi Bitcoin

Bergþór Másson, hlaðvarpsstjórnandi og hugsuður, hefur orðið fyrir talsverðu aðkasti síðustu daga út af gengi rafmyntarinnar Bitcoin. Rafmyntin hefur verið í frjálsu falli undanfarna mánuði og lækkað um næstum 50% á síðustu fjórum mánuðum.

Bergþór vakti þjóðarathygli síðastliðið haust þegar hann stimplaði sig út af fasteignamarkaðinum hérlendis, seldi íbúðina sína og fjárfesti öllu eigin fé sínu í Bitcoin. Sagðist Bergþór hafa fengið vitrun, kynnt sér málið og látið vaða.

Óhætt er að fullyrða að tímasetningin hafi varla getað verið verri því hrun Bitcoin hófst nánast um leið og Bergþór tók stökkið. Hafa því fjölmargir skotið á hann á hinum ýmsu samfélagsmiðlum vegna þess.

Bergþór, sem er bróðir Snorra Másssonar, þingmanns og helsta áhugamanns landsins um innflytjendamál og góða íslenskukunnuáttu, er þrátt fyrir þessa erfiðu byrjun brattur. Í færslu sem hann birti á Instagram segir hann aðhlátursmönnum sínum að hann hafi ekki ætlað að verða ríkur strax heldur horfi hann til að minnsta kosti til næstu 20 ára. Þá spáir hann að hann eigi orðið fasteignir víða, njóti þjónustu einkakokks og verði umkringdur ofurfyrirsætum.

Talið við mig eftir 20 ár

Í færslu á Instagram segir Bergþór: Bitcoin lengst niðri, það er alltaf field day hjá haterunum mínum. Þeir hópa sig saman og tagga mig og mentiona mig í einhverju svona: haha, told you so.

Og áður en ég held áfram, guð blessi ykkur, ég elska ykkur. 

En það er ekki eins og að það sé að clocka til ykkar að ég var ekki að kaupa þetta í fyrra og vonast til að þetta myndi eitthvað skjótast upp og ég myndi vera eitthvað moldríkur á einhverju einu ári.

Talið við mig eftir 20 ár þegar ég verð á snekkjunni í Frakklandi eða Dubai, með Richard Mille á úlnliðinum, með einhverjum suður-kóreskum supermodelum, með búgarð hérna heima, penthouse hérna heima, hús á Spáni líka, einkakokk og allt þetta shit. 

Hér má sjá færslu Bergþórs:

 

View this post on Instagram

 

A post shared by bergþór másson (@bergthormasson)

