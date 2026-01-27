fbpx
Þriðjudagur 27.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Svona hófst ástarsamband hans og Jennifer – „Það tók langan tíma"

Ragna Gestsdóttir
Þriðjudaginn 27. janúar 2026 16:30

Curtis og Aniston. Mynd: Getty.

Jim Curtis (50) dáleiðslufræðingur var í þætti Today á mánudag og lýsti því í smáatriðum hvernig hann og leikkonan Jennifer Aniston byrjuðu að hittast.

„Vinir kynntu okkur bara,“ sagði Curtis sem einnig var mættur til að kynna bók sína: Book of Possibility.

„Við komumst að því að við áttum sameiginlega vini og við byrjuðum bara að spjalla saman.“

Kynnirinn Craig Melvin spurði hvort Joey eða Ross, tveir vinanna úr Friends, væru á bak við kynni parsins.

Curtis grínaðist með að þetta væru „allar stjörnurnar úr „Friends““ og útskýrði síðan að þau hefðu „spjallað saman lengi“ og „orðið náin“.

„Það tók langan tíma,“ sagði hann, en þagði þegar hann var spurður nákvæmlega hversu lengi hann og leikkonan hefðu verið saman. „Langur tími,“ sagði Curtis við Melvin. „Mánuðir núna, næstum því ár.“

Þegar blaðamaðurinn grínaðist með að hann þyrfti að hætta að gera Curtis vandræðalegan af því hann væri farinn að roðna staðfesti Curtis: „Allt í lagi, ég roðna svo sannarlega.“

 

Hann og Aniston (56) sáust fyrst saman síðasta sumar í fríi á Spáni með vinum hennar. Fjórum mánuðum eftir fríið þeirra í júlí 2025 opinberuðu þau samband sitt á Instagram.

Aniston birti svart-hvíta mynd frá 50 ára afmælisveislu Curtis í nóvember 2025 og skrifaði: „Til hamingju með afmælið, ástin mín. Elska þig.“

Curtis deildi svipuðum myndum á þeim tíma og sagði: „Ef þetta er draumur þá vil ég ekki vakna.“

Síðar í sama mánuði hrósaði Aniston „óvenjulegum“ maka sínum í viðtali við Elle og kallaði hann „mjög sérstakan, mjög eðlilegan og mjög góðan.“

Aniston er tvígift áður, leikurunum Brad Pitt og Justin Theroux. Curtis var áður giftur Rachel Napolitano og á með henni unglingsson, Aidan.

