Laugardagur 24.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Mjög forvitinn um lífið á Íslandi – „Orðinn mjög þreyttur á þessari kæfandi íhaldsstefnu“

Fókus
Laugardaginn 24. janúar 2026 07:30

Ylströndin í Nauthólsvík á sólríkum degi. Mynd/Reykjavíkurborg. Myndin tengist fréttinni ekki með beinum hætti.

Brasilíumaður sem er búsettur í heimalandinu segist vera afar forvitinn um lífið á Íslandi. Segist Brasilíumaðurinn hallast meira til vinstri (e. progressive) þegar kemur að þjóðfélagsmálum og sé orðinn þreyttur á hversu mikil áhrif íhaldsstefnan ( e. conservatism) hafi á brasilískt þjóðfélag. Telur hann mögulegt að Ísland henti betur honum og hans lífsviðhorfum en er hins vegar bent á að Ísland sé kannski ekki alveg að öllu leyti eins og hann haldi.

Brasilíumaðurinn greinir frá þessu í fræslu á Reddit og segist þar meðal annars vera orðinn:

„Mjög þreyttur á þessari kæfandi íhaldsstefnu og ótrygga ástandi sem umlykur mig.“

Hann tekur þó fram að hann geri sér fulla grein fyrir að Ísland sé ekki fullkomið en honum hafi litist vel á það sem hann hafi lesið um landið og vill meina að miðað við það virðist henta honum betur að búa á Íslandi en í Brasilíu.

Það sem er gott

Telur hann upp nokkur atriði sem hann segist hafa lesið um íslenskt samfélag og litist vel á. Það séu í fyrsta lagi beinskeytt félagsleg samskipti en hann þrífist vel í slíku umhverfi. Síðan sé það nokkuð sterk hefð fyrir gagnsæi hjá hinu opinbera, þokkaleg sambúð manna og náttúru og nokkuð sterkur vettvangur fyrir tilraunakennda listsköpun en tónlistarkonan Björk sé eins helsta táknmynd þessa. Loks nefnir Brasilíumaðurinn að samkvæmt því sem hann komist næst sé Ísland ekki mjög þéttbýlt, hér geti næturnar verið langar og sömuleiðis dagarnir og hér sé takmörkuð stéttskipting.

Í athugasemdum er honum bent á að Ísland sé ekki að öllu leyti svona. Hér á landi hafi íhaldssömum stjórnmálaöflum og viðhorfum vaxið ásmeginn og er þá væntanlega átt meðal annars við uppgang Miðflokksins í skoðanakönnunum. Íslendingar séu einnig margir hverjir ekki eins opnir í samskiptum og Brasilíumaðurinn virðist halda. Honum er einnig greint frá því að frændhygli og klíkuskapur sé ekki óalgengur á Íslandi.

Brasilíumaðurinn þakkar fyrir upplýsingarnar og segist mislíka við ástandið í heimalandinu. Hann geri sér nú grein fyrir að Ísland sé ekki laust við áhrif íhaldsstefnu en hann telur þau ekki eins sterk og í Brasilíu.

Hvort Brasilíumaðurinn muni láta verða af því í framtíðinni að flytja til Íslands á eftir að koma í ljós en í engri athugasemdanna er honum bent á að það geti verið vandkvæðum bundið fyrir manneskju frá landi sem tilheyrir ekki EES-svæðinu.

