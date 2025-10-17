Arnar rekur 70 ára sögu íslenskrar dægurtónlistar

Fimmtudaginn 23. október kl. 17.00 mun Arnar Eggert Thoroddsen, tónlistargagnrýnandi, blaða- og fræðimaður, kynna nýútkomna bók sína Icelandic Pop: Then, Today, Tomorrow, Next Week. Kynningin fer fram í Tónlistarmiðstöð, Austurstræti 5.
Bókin kemur út á vegum breska forlagsins Reaktion Books og bandaríska háskólaforlagsins The University of Chicago Press og í henni rekur Arnar sögu íslenskrar dægurtónlistar frá 1950 – 2020 í máli og myndum.
Arnar mun kynna bókina stuttlega, lesa agnarögn upp úr henni og svo verður hægt að skrafa og skeggræða í góðum hópi tónlistarunnenda.
Ekki er hægt að kaupa bókina beint frá býli, en hún fæst í öllum helstu bókabúðum og vefverslunum á viðráðanlegu verði. Að sögn Arnars var markmiðið að skrifa lipurlegan, fræðandi texta, fyrir upplýstan almenning.
„Ritstjórarnir báðu mig vinsamlegast um að setja upp blaðamannahattinn fremur en fræðimannadúskinn,“ segir hann kíminn. „Ég vissi samt að félagsfræðamenntun mín myndi alltaf spila inn í frásögnina og að sjálfsögðu leitast ég við að útskýra eðli og eigindir íslenskrar dægurtónlistarmenningar eins og frekast er unnt.“