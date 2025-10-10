fbpx
Föstudagur 10.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Nicole Kidman opnar sig um erfiðleika og „óbærilegan sársauka“ í nýju viðtali

Fókus
Föstudaginn 10. október 2025 11:30

Keith Urban og Nicole Kidman. Mynd/Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Leikkonan Nicole Kidman opnar sig um erfiðleika í fyrsta viðtalinu eftir að hún sótti um skilnað frá kántrísöngvaranum Keith Urban.

Það eru um tvær vikur síðan greint var frá skilnaði stjörnuhjónanna Nicole Kidman og Keith Urban. Greint var frá því að það hafi verið Urban sem vildi skilnaðinn og Kidman  vildi reyna að bjarga hjónabandinu. Hann flutti út af heimilinu í sumar og lagði hún fram skilnaðarpappíra í lok september.

Fljótlega fóru fjölmiðlar vestanhafs að greina frá því að kántrísöngvarinn væri nú þegar byrjaður að hitta nýja konu og þess vegna hafi hann viljað binda endi á nítján ára hjónabandið.

Sjá einnig: Nýja kærasta Keith Urban sögð vera ungi gítarleikarinn – Faðir hennar gat ekki neitað orðrómnum

Leikkonan var í viðtali hjá Harper‘s Bazaar og sagði að henni þætti gott að eldast, þá sé hún reynslunni ríkari og tilbúin að takast á við allt það sem lífið hefur upp á að bjóða, líka erfiðleikana.

„Það er eitthvað í því að vita að sama hversu sársaukafullt eða erfitt eða sorglegt eitthvað er, þá er ljós við enda ganganna og maður kemst í gegnum þetta,“ sagði hún.

Hún sagði að sársaukinn væri hluti af ferlinu.

„Þú átt eftir að finna fyrir sársaukanum, þú getur ekki deyft hann. Þú þarft að upplifa hann og á tímum verður það óbærilegt. Þér á eftir að líða eins og þú sért brotin, en ef þú ferð rólega og varlega í gegnum þetta, og það getur tekið svakalegan tíma, þá gengur þetta yfir.“

Nicole á dæturnar Sunday Rose, 17 ára, og Faith Margaret, 14 ára, með Keith Urban. Hún á einnig Bellu, 32 ára, og Connor, 30 ára með fyrrverandi eiginmanni sínum Tom Cruise.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
Nicole Kidman opnar sig um erfiðleika og „óbærilegan sársauka“ í nýju viðtali
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Beðmálsleyndarmál Beckham-hjónanna
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Fanney segir að þessi morgunmatur hafi hjálpað henni að missa 15 kíló – „Get borðað þetta aftur og aftur“
Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
Danaprins heimsækir Borgarbókasafnið Kringlunni
Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
Keppendur Ungfrú Ísland Teen hittust á Finnson Bistro
Fókus
Fyrir 18 klukkutímum
Hanna Rún og Nikita í efsta sæti heimslistans
Fókus
Fyrir 20 klukkutímum
Fjaðrafok og fordæmingar út af umdeildri grínhátíð – „Hvernig dirfist þú að fara á þennan stað?“
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Eiríkur Hauks endurgerir Borgarinn

Mest lesið

Elliði skrifaði færslu um Möggu Stínu: „Fyrsta líflátshótunin kom 18 mínútum seinna“
Fanney segir að þessi morgunmatur hafi hjálpað henni að missa 15 kíló – „Get borðað þetta aftur og aftur“
Segir algjört kaos hafa ríkt við brottför á Keflavíkurflugvelli – „Aðstæðurnar voru hræðilegar“
Réttarhöld í meiðyrðamáli Harðar gegn Hödd í farvegi
„Sjáðu hvernig hann er búinn að taka Ölfus og snúa þessu við eins og blautum gúmmívettling“

Nýlegt

Viktoría þurfti að horfast í augu við áföllin til að byggja sig upp á ný – „Það tók mig mörg ár að muna hvað barnapían gerði mér“
Hreyfill sendir frá sér yfirlýsingu vegna mála tveggja fyrrum bílstjóra fyrirtækisins
Giftir „gagnkynhneigðir“ menn flykkjast að Binna á Grinder
Mætti ​​ekki á blakleik dóttur sinnar – Tveggja barna móður leitað eftir grunsamlegan húsbruna
Nokkrir miðar losnuðu á leikinn í kvöld – Fara í sölu í hádeginu
Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Chess After Dark bræður í heimsókn
Elliði skrifaði færslu um Möggu Stínu: „Fyrsta líflátshótunin kom 18 mínútum seinna“
Hallgrímur framlengir við KA – Boða breytingar á leikmannahópnum
Fanney segir að þessi morgunmatur hafi hjálpað henni að missa 15 kíló – „Get borðað þetta aftur og aftur“
Fókus
Í gær
Viktoría þurfti að horfast í augu við áföllin til að byggja sig upp á ný – „Það tók mig mörg ár að muna hvað barnapían gerði mér“
Fókus
Í gær

Giftir „gagnkynhneigðir“ menn flykkjast að Binna á Grinder

Giftir „gagnkynhneigðir“ menn flykkjast að Binna á Grinder
Fókus
Í gær
Nóg að gera í svefnherberginu eftir Ozempic en hvimleið aukaverkun eyðileggur fjörið
Fókus
Í gær
Gunnar Dan segir líklegt að geimverur séu að koma bráðum til jarðar – Birtir grunsamleg svör ChatGPT
Fókus
Í gær

Setningin sem Kristbjörg heyrði nýlega og hafði mikil áhrif á hana

Setningin sem Kristbjörg heyrði nýlega og hafði mikil áhrif á hana
Fókus
Í gær

Dóttir Robin Williams: „Hættið að gera honum þetta“

Dóttir Robin Williams: „Hættið að gera honum þetta“
Fókus
Í gær
„Það er tætandi og erfið reynsla fyrir börn að vera í sífellu sett í aðstæður sem þau valda ekki og brýtur niður von og trú þeirra á eigin getu“
Fókus
Í gær

Ekki hrifin af spurningu sem hún fékk um fyrrverandi

Ekki hrifin af spurningu sem hún fékk um fyrrverandi
Fókus
Í gær
„Það skiptir ekki máli hvaðan gott kemur, bara finndu það sem hjálpar þér”
Fókus
Í gær
The Weeknd setti Ella Egils á vegginn – Vopnaður á vinnustofunni
Fókus
Fyrir 2 dögum

Nýja kærasta Keith Urban sögð vera ungi gítarleikarinn – Faðir hennar gat ekki neitað orðrómnum

Nýja kærasta Keith Urban sögð vera ungi gítarleikarinn – Faðir hennar gat ekki neitað orðrómnum
Fókus
Fyrir 2 dögum

Stórleikarinn óþekkjanlegur á tökustað nýrrar kvikmyndar

Stórleikarinn óþekkjanlegur á tökustað nýrrar kvikmyndar
Fókus
Fyrir 2 dögum
Sonur Esterar lenti í klóm sértrúarsafnaðar – Kom mjög vannærður og blankur heim
Fókus
Fyrir 2 dögum
Metsölusýning á West End kemur til Íslands í fyrsta skipti
Fókus
Fyrir 2 dögum

Frumsýndi nýja hárgreiðslu með glænýju nafni

Frumsýndi nýja hárgreiðslu með glænýju nafni
Fókus
Fyrir 2 dögum
Persónuleg spurning til Taylor Swift þögguð niður
Fókus
Fyrir 2 dögum
Leikkonan brotnaði niður í dómsal – „Hann komst oft helvíti nálægt því að drepa mig“
Fókus
Fyrir 3 dögum
„Mörgum finnst að ég geti alveg gefið þeim peninga eða að það þurfi ekki að borga til baka. Þannig hef ég tapað vinum.“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Hún var útnefnd „fallegasta stúlka veraldar“ fyrir 14 árum – Kveður nú niður sögusagnir um útlitið

Hún var útnefnd „fallegasta stúlka veraldar“ fyrir 14 árum – Kveður nú niður sögusagnir um útlitið
Fókus
Fyrir 3 dögum

Varpar ljósi á kynlífsmyndbönd fræga fólksins sem aldrei litu dagsins ljós – Rifjar upp skrýtnasta myndbandið sem hann sá

Varpar ljósi á kynlífsmyndbönd fræga fólksins sem aldrei litu dagsins ljós – Rifjar upp skrýtnasta myndbandið sem hann sá
Fókus
Fyrir 3 dögum
FKA konur áttu góðan dag með rektor HÍ
Fókus
Fyrir 3 dögum

Bennifer saman á ný á rauða dreglinum

Bennifer saman á ný á rauða dreglinum
Fókus
Fyrir 3 dögum
„Það sem hefur hjálpað mér mest er að eiga góðan stuðning heima fyrir, góðan maka, góða fjölskyldu og vini“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Sérfræðingur segir þessi fimm atriði vera algjörar lágmarkskröfur til ástarsambanda
Fókus
Fyrir 3 dögum

Þórunn selur á Álagrandanum

Þórunn selur á Álagrandanum
Fókus
Fyrir 4 dögum

Þess vegna áttu ekki að þvo gallabuxurnar þínar

Þess vegna áttu ekki að þvo gallabuxurnar þínar
Fókus
Fyrir 4 dögum
Veit skítuga leyndarmál mágs síns: „Systir mín hefur aldrei verið jafn hamingjusöm, ætti ég að segja henni sannleikann?“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Ný metsölubók segir vísindin styðja við tilvist æðri máttarvalda