Nicole Kidman opnar sig um erfiðleika og „óbærilegan sársauka“ í nýju viðtali

Það eru um tvær vikur síðan greint var frá skilnaði stjörnuhjónanna Nicole Kidman og Keith Urban. Greint var frá því að það hafi verið Urban sem vildi skilnaðinn og Kidman vildi reyna að bjarga hjónabandinu. Hann flutti út af heimilinu í sumar og lagði hún fram skilnaðarpappíra í lok september.
Fljótlega fóru fjölmiðlar vestanhafs að greina frá því að kántrísöngvarinn væri nú þegar byrjaður að hitta nýja konu og þess vegna hafi hann viljað binda endi á nítján ára hjónabandið.
Leikkonan var í viðtali hjá Harper‘s Bazaar og sagði að henni þætti gott að eldast, þá sé hún reynslunni ríkari og tilbúin að takast á við allt það sem lífið hefur upp á að bjóða, líka erfiðleikana.
„Það er eitthvað í því að vita að sama hversu sársaukafullt eða erfitt eða sorglegt eitthvað er, þá er ljós við enda ganganna og maður kemst í gegnum þetta,“ sagði hún.
Hún sagði að sársaukinn væri hluti af ferlinu.
„Þú átt eftir að finna fyrir sársaukanum, þú getur ekki deyft hann. Þú þarft að upplifa hann og á tímum verður það óbærilegt. Þér á eftir að líða eins og þú sért brotin, en ef þú ferð rólega og varlega í gegnum þetta, og það getur tekið svakalegan tíma, þá gengur þetta yfir.“
Nicole á dæturnar Sunday Rose, 17 ára, og Faith Margaret, 14 ára, með Keith Urban. Hún á einnig Bellu, 32 ára, og Connor, 30 ára með fyrrverandi eiginmanni sínum Tom Cruise.